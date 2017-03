Das gibt einen schönen Showdown: Skirennläufer Felix Neureuther führt nach dem 1. Lauf des letzten Riesenslaloms der Saison. Beim Weltcup-Finale in Aspen liegt der Deutsche aber nur mit dem kleinstmöglichen Vorsprung von 0,01 Sekunden vor seinem Erzrivalen Marcel Hirscher. Der Österreicher ist bereits Gesamt-Weltcup- und auch schon Riesenslalom-Gewinner der Saison. Neureuther lag zunächst knapp hinter seinem Kumpel, ehe mit einem driftenden Schwung im Zielhang noch 0,15 Sekunden aufholte. Ins Rennen war er mit einem lauten Ruf unbekannter Herkunft aus dem Starthaus gegangen: "Junge, lass brenna!" Das tat der Garmsicher denn auch.

Auch Luitz unter den besten Fünf

Dritter ist der Franzose Alexis Pinturault (+ 0,23 Sekunden). Der zweite Deutsche, Stefan Luitz, kann ebenfalls noch auf das Podium kommen. Er liegt auf Platz fünf, nur 0,53 Sekunden hinter Neureuther. Der Bolsterlanger war zunächst auf Kurs Bestzeit, ehe er eine zu enge Linie fuhr, an einem Tor hängenblieb und kurze Zeit später auch noch den Stock verlor. Das kostete Luitz eine halbe Sekunde. Beim Team-Event am Vortag, bei dem Deutschland Zweiter geworden war, hatte Luitz zwei von drei Parallel-Riesenslaloms gewonnen. In Aspen geht es um 18:30 Uhr weiter.