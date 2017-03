Marcel Hirscher hat den zarten Angriff von Felix Neureuther abgewehrt. Beim letzten Riesenslalom der Saison in Aspen überholt der Österreicher seinen deutschen Rivalen im 2. Durchgang und verwies den Partenkirchener mit 0,53 Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Stefan Luitz wurde starker Vierter.

Neureuther souverän auf Rang zwei

Schon nach dem 1. Durchgang war Felix Neureuther angetan von seiner Leistung.

Weltcup-Dominator Hirscher, der einen Minimal-Rückstand von 0,01 Sekunden aufholen musste, ließ keinen Zweifel an seinem Ehrgeiz aufgekommen. Mit einem entfesselten Lauf setzte er Neureuther unter Druck. Rang eins lag für den Partenkirchener im zweiten Durchgang nicht wirklich in Reichweite, aber mit der sechstbesten Zeit sicherte er souverän Rang 2. Bei " ARD -ONE" sagte er: " Es war anstrengend. Der Lauf ist nicht lange, aber brutal anstrengend. Marcel ist nun halt auch nicht einfach zu schlagen. Der 2. Platz ist echt top heute. " Insgesamt war es schon der 45. Podestplatz von Neureuther in seiner Karriere: " Ich habe die Saison mit einem Podium im Riesenslalom begonnen. Ich kann absolut zufrieden sein. " Hirscher, der in dieser Saison mit seinem sechsten Gesamt-Weltcup-Sieg einen Rekord aufstellte, feierte wiederum seinen 45. Weltcup-Sieg.

Luitz: Ein Fehler zuviel

Stefan Luitz

Der Dritte Mathieu Faivre (Frankreich) lag am Ende 1,19 Sekunden zurück. Luitz 1,32 Sekunden. Nach dem ersten Durchgang war der Bolsterlanger nur Fünfter gewesen, weil er an einem Tor hängen blieb und da eine halbe Sekunde verlor. Luitz meinte: " Ich glaube, das Podium habe ich schon im 1. Durchgang verschenkt. Ich habe noch einmal alles gegeben und war froh, dass es unten im Ziel bei mir grün leuchtete. " Die zwischenzeitliche Führung hielt aber nicht lange.

Neureuther freut sich auf kürzeren Radius im Riesenslalom

Bei den Herren war es der letzte Riesenslalom mit dem Ski-Radius von 35 Metern. 2012 hatte der Weltverband trotz reichlich Kritik den Radius von damals bislang 27 Metern erweitert. Danach aber traten Rücken- und Knieprobleme auf. Nun geht es zurück auf 30 Meter. Marcel Hirscher sagte trocken: "Mit den Notizen der vergangenen fünf Jahre kann ich jetzt ein Lagerfeuer machen." Eine neue Zeitrechnung beginnt. Auf die sich Neureuther freut: "Die Ski lassen sich leichter fahren. Das Skifahren macht wieder mehr Spaß, aber es ist natürlich eine große Umstellung."