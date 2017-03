Mit seinem sechsten Triumph im Gesamtweltcup, den er sich am Samstag (04.03.17) vorzeitig sicherte, habe Hirscher "ganz Österreich stolz" gemacht, meinte Bundeskanzler Christian Kern. Der Schock für die Skination folgte umgehend: "Es gibt zwei Möglichkeiten: aufzuhören, oder mich auf die Olympischen Spiele vorzubereiten" , orakelte der dominierende Ski-Rennläufer dieser Zeit.

"Ich werde sehr schnell älter"

Hirscher - aufhören? Keine Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2018 in Südkorea? Peter Schröcksnadel, Präsident des Österreichischen Skiverbandes, musste tief durchatmen, als er das hörte. "Ich hoffe, dass er bei Olympia noch mitfährt" , sagte er. Denn Gold bei Winterspielen fehlt Hirscher noch. Doch die zu Ende gehende Saison, betonte der 28 Jahre alte Salzburger, habe "viel Energie gekostet. Es ist großartig, das alles zu haben. Aber ich werde sehr schnell älter" .

Sport- und Polit-Establishment verneigt sich

Österreichs Sieg-Garant

Das alles - das sind seit diesem Wochenende sechs WM-Titel, Silber bei Olympia 2014 und insgesamt 14 Kristallkugeln. So viele hat in Österreich nur Hermann Maier gesammelt. Bei Hirscher sind sechs davon große: Er holte als erster Alpiner sechsmal den Gesamtweltcup - und das auch noch hintereinander. Auch die österreichische Ski-Legende Annemarie Moser-Pröll gewann sechsmal die große Kristallkugel, aber nicht hintereinander (1971 bis 1975 und 1979). "Jetzt ist Hirscher endgültig unsterblich" , schrieb die "Kronenzeitung". Moser-Pröll gratulierte dem "Größten seiner Zeit" wie die früheren Ski-Könige Karl Schranz und Franz Klammer, Formel-1-Ikone Niki Lauda, Bundeskanzler Kern sowie Bundespräsident Alexander van der Bellen ( "Ausnahmekönner" ).

Video starten, abbrechen mit Escape Marcel Hirscher - Superstar des Alpinen Rennzirkus | Sportschau | 04.03.2017 | 01:34 Min. | Verfügbar bis 04.03.2018 | Das Erste

"Ein bisserl zu viel für mich"

Hirscher selbst war nach monatelanger Punktejagd einfach nur "ziemlich erleichtert und sehr, sehr müde" . Dass ihm sein historischer Coup schon fünf Rennen vor Saisonende glücken würde, damit hatte er nicht gerechnet. Seine erste Reaktion: "Geniales Gefühl, Wahnsinn, das Unschaffbare ist machbar geworden!" Wenig später übermannten ihn die Gefühle, "das ist vielleicht ein bisserl zu viel für mich gerade, da sind sehr große Emotionen. Ich merke, ich bin woanders", sagte er. Es werde wohl "Monate dauern, bis ich das checke" .

Lieber Badehose als Rennanzug

Im Rennzug aber schneller als in der Badehose

Sein Kumpel Felix Neureuther war da schon weiter. "Dass er der Beste ist, weiß man nicht erst seit diesem Jahr" , sagte er über Hirscher, den er mal einen "Jahrhundertmenschen" nannte. Hirscher ist mit viel Talent gesegnet, vor allem aber zeichnet ihn ein Arbeitseifer aus, der an Besessenheit grenzt. Nach Doppel-Gold bei der WM in St. Moritz habe er sich mal mehr nach der Badehose gesehnt als nach dem Rennanzug, sagte Hirscher in Kranjska Gora. Sechs Tage legte er die Skier beiseite - für ihn eine ungewöhnlich lange Pause.

Langer Sommer zum Nachdenken

Doch schon am vergangenen Donnerstag, seinem 28. Geburtstag, war er wieder im Wettkampfmodus. Die Feier sei "sehr langweilig und bescheiden" gewesen, sagte er. Ähnlich verhielt es sich jetzt in Slowenien. Nach einer "Zimmerparty mit ein paar Bier" und den Leuten aus seinem Team war er um 22.00 Uhr im Bett. Der Slalom rief - Hirscher, am Samstag Sieger im Riesenslalom, wurde dort Vierter. Und was kommt danach? "Der Sommer ist so lang, es ist genug Zeit, um nachzudenken" , sagte er. Ganz Österreich bangt mit.

sid/eei | Stand: 05.03.2017, 14:41