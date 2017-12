Rückenprobleme legen Skistar Lindsey Vonn auf Eis

Heftige Schmerzen nach dem Rennen

Mehr als eine Stunde wurde Vonn nach dem Super-G-Rennen am Samstag in St. Moritz von den Rennärzten behandelt. Die große Frage war: Wie steht es um die Gesundheit des US -Skistars? Die Ziellinie hatte sie zuvor mit schmerzverzerrtem Gesicht und mehr als eineinhalb Sekunden Rückstand auf Jasmine Flury ( SUI ) überquert. Im Zielbereich sackte sie dann zusammen.

Vonn hat Rückenprobleme

Für eine erste Entwarnung sorgte Vonns Vater Alan Kildow noch am Samstag. Sie sei "ok" , sagte er, bevor sich seine Tochter am Abend selbst per Twitter zu Wort meldete und etwas Licht ins Dunkel um ihren Gesundheitszustand brachte. Sie sprach von Rückenproblemen und dass sie Schonung brauche. Dennoch: Vonn blieb zunächst auf der Startliste für den Super-G am Sonntag.

Skistar Lindsey Vonn mit Schmerzen in St. Moritz

Rennabsage per Twitter

Am Sonntagmorgen gab es dann doch die Absage: "Ich bin extrem enttäuscht, aber ich werde heute beim Super-G nicht an den Start gehen" , so Vonn bei Twitter. Im Hinblick auf die Olympischen Spiele, die ihr großes Ziel seien, müsse sie auf sich und ihren Körper aufpassen. Immerhin verliert Vonn im Weltcup keine Punkte, denn das Rennen in St. Moritz wurde wegen Nebels komplett abgesagt.

Längere Pause?

Um den Schweregrad ihrer Verletzung festzustellen, soll die beste Skirennfahrerin der Weltcup-Geschichte in einem Krankenhaus eingehend untersucht werden. Eine Sprecherin des US -Verbandes nannte es gegenwärtig eine " Von-Tag-zu-Tag-Entscheidung ", ob Vonn schon am nächsten Weltcup-Wochenende in Val d'Isère wieder an den Start gehen kann.

ten | Stand: 10.12.2017, 12:00