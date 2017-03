Gesamtweltcup Herren: Marcel Hirscher

Marcel Hirscher hat einmal mehr den Weltcup bei den Herren dominiert. Schon vor dem Saisonfinale in Aspen hatte der Österreicher den Gesamtweltcup wieder in der Tasche. Mit diesem Triumph schrieb der 28-Jährige Ski-Geschichte. Denn es war das sechste Mal in Folge, dass er die große Kristallkugel holte. Das hat vor ihm noch kein Mann und keine Frau bei den Alpinen geschafft.