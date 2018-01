Video starten, abbrechen mit Escape Sander - "Es wäre mehr möglich gewesen" | Sportschau | 19.01.2018 | 01:11 Min. | Verfügbar bis 19.01.2019 | Das Erste

Super-G

Norwegischer Doppelsieg in Kitzbühel

Aksel Lund Svindal hat zum dritten Mal den Super-G in Kitzbühel gewonnen. Er setzte sich am Freitag (19.01.2018) vor seinem Landsmann Kjetil Jansrud durch. Dritter wurde der Österreicher Matthias Mayer, der erst spät gestartet war und sich noch ganz knapp vor seinem Teamkollegen Hannes Reichelt einreihte und so das Podest erklomm.