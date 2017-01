Interview mit ARD-Ski-Alpin-Expertin Maria Höfl-Riesch

Wie bewerten Sie die bisherige Saison der Deutschen?

Maria Höfl-Riesch: "Bei den Herren ganz okay. Felix hat bisher sicherlich seine eigenen Erwartungen noch nicht erfüllt. Pech hatte natürlich Fritz Dopfer mit seiner schweren Verletzung. Bei den Damen, da ist es nicht ganz einfach. Zumindest findet Viktoria Rebensburg nach ihrem verspäteten Saisonstart zurück zu alter Form."

Ist bei Felix Neureuther noch Luft nach oben?

Maria Höfl-Riesch: "Ich finde, er fährt gut. Da fehlt oft nur der letzte kleine Tick. Man muss bei ihm aber auch einfach sagen, dass er mit Marcel Hirscher, Henrik Kristoffersen und Alexis Pinturault eine gewaltige Konkurrenz hat. Da muss schon alles passen, wenn er gewinnen will."

Stefan Luitz fährt regelmäßig absolute Spitzenzeiten, um dann im zweiten Durchgang nachzulassen. Wann bekommt er die Coolness, diese Ausgangspositionen auch einmal zu nutzen?

Maria Höfl-Riesch: "Ich weiß nicht, ob er in dieser Hinsicht etwas macht. Gehört habe ich es jedenfalls noch nicht. Aber vielleicht wäre für Stefan ein Mentaltrainer mal einen Versuch wert. Auf jeden Fall hat er das Zeug für einen vorderen Platz, wenn er zwei Läufe optimal ins Ziel bekommt."

Viktoria Rebensburg ist Achte im Gesamt-Weltcup. Kann sie, die wegen einer Verletzung verspätet in die Saison startete, damit zufrieden sein?

Maria Höfl-Riesch: "Nicht mit jedem Rennen, aber doch mit einzelnen Läufen, in denen sie zeigte, was in ihr steckt. Spontan fällt mir da der 2. Lauf von Semmering ein. Da scheiterten die meisten an der äußerst schwierigen Piste, aber Vicky kam sehr gut hinunter. Das war richtig stark."

Wer von den jungen Deutschen hat sie in dieser Saison bislang am meisten überzeugt?

Maria Höfl-Riesch: "Puh, bei den Damen. Eigentlich keine so richtig, ehrlich gesagt. Elisabeth Willibald fällt mir da noch am ehesten ein."

Und bei den Herren?

Maria Höfl-Riesch: "Linus Strasser kann in dieser Saison wieder an seine Leistungen von vor zwei Jahren anknüpfen. In der vergangenen Saison lief es ja nicht so für ihn. Aber in diesem Jahr fuhr er in jedem der fünf Slaloms in die Punkte. Zuletzt in Adelboden ja sogar in die Top Ten."

Schauen wir einmal zur Alpin-WM in Sankt Moritz. Wer sind da die deutschen Hoffnungsträger?

Maria Höfl-Riesch: "Felix und Vicky sehe ich da vor allem. Stefan Luitz müsste halt zwei Läufe konstant herunter bekommen. In den Speed-Disziplinen könnten Josef Ferstl und Andy Sander überraschen. Bei den Damen rechne ich mit einer Medaille für Viktoria Rebensburg. Sie ist bei Großereignissen fast immer topfit, egal wie die Saison ansonsten gelaufen ist."

Wie sehr ist in dieser Saison noch mit ihrer Freundin Lindsey Vonn ( USA ) zu rechnen? Sie kämpft sich nach einer Verletzung ja derzeit wieder heran.

Maria Höfl-Riesch: "Das kann ich nicht genau sagen. Sie ist gerade auf dem Weg nach Europa. Vielleicht gibt sie schon in Zauchensee ihr Comeback. Sie hat ja schon eine gewisse Routine, was es heißt, nach Verletzungspausen zurückzukommen. Das ist ein großer Vorteil. Wobei sie in den Speed-Disziplinen sicherlich bessere Chancen hat, weil man da nicht so viel Training braucht wie im Slalom und Riesenslalom. "

Das US-Girl Mikaela Shiffrin gewann zuletzt zwölf Slaloms in Folge. Kaum zu glauben. Was macht sie so stark?

Maria Höfl-Riesch: "Sie ist ein Phänomen. Bei ihr stimmt das Paket, es kommt praktisch alles Gute zusammen: Sie ist ein Jahrhunderttalent, hat eine gewisse Reife, eine sehr gute Physis und dazu auch noch den Willen, sich ständig weiterzuentwickeln."

Bei den Herren scheint im Gesamt-Weltcup am Österreicher Marcel Hirscher kein Weg vorbei zu führen. Was macht ihn so besonders?

Maria Höfl-Riesch: "Das ist ähnlich wie bei Mikaela, eine perfekte Kombination aus Talent und körperlichen Voraussetzungen. Weil er nicht so groß ist, kann er besonders kurze Winkel fahren. Felix, der größer ist, hat es da einfach schwerer. Marcel arbeitet zudem mit einer unglaublichen Akribie, um noch besser zu werden."

Was machen Sie selbst nun nach ihrer sportlichen Karriere?

Maria Höfl-Riesch: "Im Winter bin ich als ARD-Wintersport-Expertin viel unterwegs. Ansonsten widme ich mich intensiv dem Thema Bewegung und Fitness, habe dazu auch gerade ein Buch herausgebracht. Es wäre einfach schön, wenn sich die Menschen mehr bewegen, häufiger trainieren und damit etwas für ihre Gesundheit tun."

Bei den Weltcups sind Sie als Expertin ja oft noch dabei. Vermissen Sie denn das Skifahren an sich?

Maria Höfl-Riesch: "Gar nicht, ehrlich gesagt. Es war ja nicht nur das schnelle Runterfahren, was natürlich großen Spaß macht. Mit dem Erfolg war ja auch viel Druck verbunden, Trainingsstress und vor jedem Rennen eine enorme Anspannung. Diese Strapazen vermisse ich definitiv nicht."

Maria Höfl-Riesch zu Gast in Leipzig

Mit Maria Höfl-Riesch sprach Christian Kerber.