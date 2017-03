Stuhec lässt Goggia in Aspen-Abfahrt keine Chance

Ilka Stuhec hat in überragender Manier auch die Weltcup-Wertung in der Abfahrt gewonnen und sich damit schon die zweite kleine Kristallkugel der Saison gesichert. Zuvor hatte die Slowenin, die in die Fußstapfen ihrer zurückgetretenen Landsfrau Tina Maze trat, bereits die Kombi gewonnen. Dazu kommt der Weltmeister-Titel in der Abfahrt.

In der ARD sagte Stuhec: " Ich denke, es kann nicht viel besser gehen. Ich war nicht nervös. Vor der Saison wollte ich in die Top Ten oder die Top 7 kommen. Heute wollte ich es genießen und Spaß haben. " ARD -Alpin-Expertin Maria Höfl-Riesch meinte: " Sie war so konstant, sie hat die Kugel so etwas von verdient. "

Auch Goggia in Topform weit zurück

Beim Weltcup-Finale in Aspen zeigte Stuhec als Startläuferin eine Fahrt ohne Fehler. Wie gut die Leistung war, zeigte sich, als ihre einzig verbliebene Konkurrentin Sofia Goggia mit der Startnummer 3 ins Rennen ging. Die Italienerin hätte gewinnen und auf einen Nuller von Stuhec hoffen müssen. In Topform war sie, die 24-Jährige siegte zuletzt bei den Olympia-Tests in Abfahrt und Super-G in Südkorea. Aber in Aspen lag sie von Anfang an im Hintertreffen, im Ziel war es mit 1,03 Sekunden eine ganze Menge. Damit war die Entscheidung im Abfahrts-Weltcup schon früh im Rennen gefallen.

Rebensburg nur Achte

Im US-Nobel-Skiort fuhr US-Girl Lindsey Vonn noch vor Goggia auf Rang zwei (+ 0,66 s). Die einzige deutsche Starterin Viktoria Rebensburg lag lange auf Kurs, ehe sie in Schlussabschnitt zuviel Zeit verlor und es deshalb nur zu Platz acht reichte (+2,27 s): "I m Mittelteil war ein leichter Fehler drin, das hat Zeit gekostet ", so die Kreutherin in der ARD.

Video starten, abbrechen mit Escape Ski-Weltcup aus Aspen - die Abfahrt der Damen | Sportschau | 15.03.2017 | 41:06 Min. | Verfügbar bis 15.03.2018 | Das Erste

Es war die erste Damen-Abfahrt in Aspen seit 1997. Am Donnerstag folgt der Super-G der Damen. Dann geht es für Stuhec im Duell mit Tina Weirather (LIE) um die nächste kleine Kristallkugel. Stuhec geht mit 15 Punkten Vorsprung auf Weirather ins Rennen.