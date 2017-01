Paris ist der neue Abfahrts-König auf der Streif

Keine andere Strecke im Weltcup hat so viele bekannte Abschnitte wie die 3,3 Kilometer lange Streif - Mausefalle, Steilhang, Seidlalm, Hausbergkante und Traverse - wenn die Speedfahrer über die eisige Piste jagen, stockt manchem Zuschauer der Atem. Vor dem Zielsprung werden bis zu 140 Stundenkilometer erreicht. Den Streckenrekord hält seit 1997 der Österreicher Fritz Strobl mit einer Fahrtzeit von 1:51,58 Minuten. Rekordsieger ist der Schweizer Didier Cuche, der fünf Mal ganz oben stand. Bislang einziger Deutsche Sieger ist Sepp Ferstl, er konnte 1978 und 1979 gewinnen.

Perfekter Ritt

Den Streckenrekord konnte Dominik Paris mit 1:55,01 Minuten nicht knacken, doch mit einem pefektem Ritt auf der eisigen Piste trug sich der Italiener am Samstag (21.01.17) zum zweiten Mal in die Reihe der Legenden ein. "Ich glaube ich hab die Traverse, wie vor vier Jahren, schon richtig gut erwischt. Das macht den Unterschied", sagte Paris im ZDF-Interview. Die österreichischen Gastgeber gingen bei der 77. Auflage des Klassikers leer aus, dagegen feierten Valentin Giraud Moine und Johan Clarey mit Platz zwei und drei einen französischen Doppel-Erfolg. "Es ist wunderbar", freute sich Giraud Moine, der sich selbst überraschte. "Darauf haben wir schon lange gewartet. Wir genießen den Moment," ergänzte sein Kollege Clarey.

Paris stark, Franzosen überraschen

Die große Show hatte der Amerikaner Steven Nymann eröffnet. Doch der Fokus lag auf den Topfavoriten: Vorjahressieger Peter Fill legte mit 1:55,41 Minuten die erste starke Richtmarke vor. "Es ist sehr schwierig und sehr eisig", so Fill, dessen Zeit Lokalmatador Hannes Reichelt knacken wollte, doch der Österreicher machte Fehler und vergab seine Chance. Auch Wettfavorit Kjetil Jansrud hatte Probleme mit dem Kurs. Der Norweger verlor 1,76 Sekunden auf Fill. Mehr Power brachte Dominik Paris auf seine Ski. Der Südtiroler fuhr voll auf Angriff und setzte sich mit 0,40 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann an die Spitze.



Die Zeit wackelte kurz, als Max Franz (AUT) ins Rennen ging, doch der Sieger von Gröden verlor einen Ski und war raus. Mit starkem Vorsprung flog danach Beat Feuz den Hang hinunter, doch an der Hausbergkante verlor der Schweizer die Kontrolle und schoss ins Netz. Teamkollege Carlo Janka setzte sich dagegen zwischenzeitlich auf Rang drei (+0,44). Eine Überraschung bahnte sich erst mit Johann Clarey (+0,33) an. Der 36-Jährigen Franzose wirbelte das Podium durcheinander und schob sich hinter Paris. Auch sein Teamkollege Giraud Moine Valentin drehte auf, kam bis auf 21 Hundertstel an Paris heran und verdrängte Clarey. Besser gings nicht mehr.

Sander unter den Top 15

Als einer von vier DSV-Startern zeigte Andreas Sander (+1.34) eine beherzte Fahrt. Für ein Top-Ten-Ergebnis reichte es für den 27-Jährigen allerdings nicht. "Die Platzierung ist momentan okay für meine Abfahrtsform. Ich habe gemerkt dass ein bisschen mehr drin war, aber ich bin zufrieden", erklärte Sander. Josef Ferstl hatte nach Platz acht im Super-G dieses Mal keine so gute Fahrt erwischt. Im Ziel hatte er 2,09 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Für Thomas Dreßen war schon vor der ersten Zwischenzeit, für Dominik Schwaiger vor dem Zielhang Schluss mit dem Rennen.