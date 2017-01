Hannes Reichelt hat den 2. Abfahrts-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen gewonnen. Nach Rang vier war der Österreicher diesmal nicht schlagen.

Mit der Startnummer 1 zeigte er eine fehlerfreie Fahrt, die sich am Ende auch noch als die schnellste erwies. Die Zeit von 1:53,83 Minuten deutete schon auf eine Spitzenplatzierung hin. Am Freitag hatte der US-Amerikaner Travis Ganong mit 1:53,71 Minuten die Bestzeit gesetzt. Ganong konnte am Samstag nicht an diese Leistung anknüpfen und lag im Ziel 1,31 Sekunden hinter dem 36-jährigen Reichelt. Der Italiener Peter Fill war sehr gut dabei und hatte als Zweiter nur 0,16 Sekunden Rückstand. Er verlor beim Kramer-Sprung zuviel Zeit. Beat Feuz (Schweiz) zeigte als Dritter seine gute Form, am Vortag war er in die Top Fünf gefahren. Hannes Reichelt sagte im ZDF: "Es wird von Läufer zu Läufer immer unruhiger - so gesehen war die Nr. 1 richtig. Ich bin Gott sei Dank mal ohne groben Fehler geblieben. Das war auch mein Ziel gewesen. Am Anfang habe ich gedacht, ich bin wohl zu taktisch gefahren. Aber es war wohl genau richtig."

Kurios: Mit der Startnummer 1 fuhr erst zweimal ein Abfahrer zum Sieg: Bei der WM 1985 in Bormio Pirmin Zurbriggen (Schweiz) und 2009 beim Weltcup ebenfalls in Bormio Christof Innerhofer (Italien).

Sander unter den Top 15

Andreas Sander war wie schon am Vortag lange sehr gut unterwegs. Am Ende aber verlor der Ennepetaler noch eine halbe Sekunde und blieb so 1,44 Sekunden hinter Reichelt. Der Westfale wurde wie im 1. Lauf erneut 14. Josef Ferstl verpasste als 24. (+ 2,16 s) die direkte WM-Qualifikation in der Abfahrt. Im Super-G ist er aber auf jeden Fall dabei.

Diesmal kein Sturzfestival

Nach dem Sturzfestival am Freitag verlief das Rennen diesmal normal. Die Veranstalter hatten den Kurs entschärft, die Fahrer fuhren in den heiklen Passagen teilweise auch vorsichtiger. So wie Topfavorit Kjetil Jansrud. Der Führende im Abfahrts-Weltcup und Zweite gestern blieb als Fünfter 0,81 Sekunden hinter Reichelt. Der Franzose David Poisson und der Schweizer Nils Mani stürzten glimpflich. Nach seinem spektakulären Abflug am Freitag, den er unverletzt überstand, verzichtete der Kanadier Erik Guay kurzfristig auf einen Start.