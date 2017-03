Italiener Fill schnappt sich die Abfahrts-Krone

Zum Saisonfinale den vier klassischen Diziplinen sind die Athleten noch einmal über den großen Teich geschippert, um ihre Besten in der US-Ski-Metropole Aspen zu küren. Hochspannung pur versprach der Abschluss bei den Abfahrern, wo die Entscheidung über die Kristallkugel noch ausstand.

Südtiroler mit starken Nerven

Vor dem letzten Lauf führte der Norweger Kjetil Jansrud mit 407 Punkten vor dem Italiener Peter Fill, der 374 Zähler auf dem Konto hatte. Für beide Fahrer war die Strecke in den Rocky Mountains Neuland, zwischen beiden Läufern musste die Entscheidung fallen. Und alles lief für Fill, der mit der Startnummer drei die 2.700 Meter lange Piste in Angriff nahm und 1:33,15 Minuten vorlegte. Insgesamt Rang zwei an diesem Tag für den Südtiroler und in der Endabrechnung 454 Punkte. Kjetil konnte nicht kontern und fuhr nach 1:33,61 Minuten über den Zielstrich. Zwanzig Zähler weniger als Fill, das kostete ihm den Gesamtsieg. Den Tageserfolg schnappte sich Fills Landsmann Dominik Paris (1:33,07).

Sander Sechster - geteilte Freude mit dem Kanadier

Andreas Sander

Einen starken Abschluss feierte Andreas Sander. Der 27-Jährige aus Ennepetal legte 1:33,30 Minuten hin und wurde am Ende Sechster. Gleichauf mit dem Kandier Erik Guay, der die gleiche Zeit erzielte. Als Vorletzter der 23 Starter war Thomas Dreßen in den Wettkampf gegangen. Für ihn stand letztendlich Platz 16 zu Buche (1:34,09).