Paris schlägt die Norweger in Bormio

Nach drei Jahren machten die Herren wieder Station in Bormio. Doch die Schneemassen machten den Pistenarbeitern mächtig zu schaffen. Er mit 45-minütiger Verspätung konnte die Abfahrt starten. Dominiert haben die absoluten Topleute des Winters auch die Abfahrt von Bormio. Aksel Lund Svindal sah zunächst wie der Sieger aus, schaffte als Zweiter aber auch im vierten Abfahrts-Rennen des Winters den Sprung auf das Podest. Noch besser, vor allem im unteren Teil, fuhr der Italiener Dominik Paris, der Svindal im Ziel um 0,04 Sekunden verwies. "Endlich mal wieder eine gute fahrt von mir. Trotz einiger Hakler habe ich den Schwung gut mitgenommen" , freute sich der Sieger. Dritter wurde der Norweger Kjetil Jansrud (+ 0.17 Sek.).

Deutsche fahren diesmal hinterher

Thomas Dreßen konnte diesmal mit den Weltbesten nicht ganz mithalten. Der 24-Jährige leistete sich auf der kurvenreichen Strecke keine nennenswerte Fehler, verlor aber in der Traverse die entscheidende Zeit. Am Ende wurde es für Dreßen ein zwölfter Platz. "Ich war immer mal im weichen Schnee draußen. Ich bin nicht immer die genaue Linie gefahren. Das war nicht optimal. Ich bin aber absolut zufrieden" , sagte Dreßen.. Auch Andreas Sander fand nicht die richtige Linie auf der anspruchsvollen Piste. Mit mehr als zwei Sekunden Rückstand reichte es für den 28-Jährigen vorerst nur zu Platz 30. "Ich habe mich so gut gefühlt. Vielleicht wollte ich zu viel. Es war ein schlechter Tag mit einer schlechten Fahrt. Zweimal habe ich zu viel ausgeholt und bin im tiefen Schnee gelandet" , ärgerte sich Sander. Manuel Schmid ist direkt dahinter 31. Josef Ferstl liegt auf Rang 36.

Schwerer Sturz von Dominik Schwaiger

Überschattet wurde das Rennen von einigen Stürzen. Dabei erwischte es auch den Deutschen Dominik Schwaiger, der bei einem Sprung in der Luft das Gleichgewicht verlor und schwer auf die Piste aufprallte. Vor dem Abtransport mit einem Hubschrauber waren Rettungskräfte mehrere Minuten mit seiner Versorgung beschäftigt. Über die Schwere der Verletzung ist noch nichts bekannt.