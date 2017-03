Schwerer Fehler kostet Rebensburg Top-Platz

Ein grober Schnitzer im Mittelteil der Strecke hat Skirennläuferin Viktoria Rebensburg am Samstag (04.03.2017) eine Top-Platzierung in der Abfahrt in Jeongseon gekostet. Mit einem Rückstand von 1,34 Sekunden hinter Siegerin Sofia Goggia aus Italien wurde Rebensburg nur 14.

Piste ist "super schön"

" Leider hat mich die Welle vor dem zweiten Sprung zu weit nach unten versetzt, dann bin ich gestanden ", sagte Rebensburg, die bei der zweiten Zwischenzeit als Zweitschnellste noch 0,67 Sekunden schneller gewesen war als Goggia: "Dafür, dass ich abgeschwungen habe, ist die Zeit echt okay." Die vielen Wellen auf der "Jeongseon Downhill" machten es "nicht so einfach" , sagte die 27-Jährige weiter, dennoch fand sie die Piste "super schön" .

Goggia erfüllt sich Traum

Sofia Goggia feiert ihren ersten Weltcupsieg.

Goggia, die ihren ersten Weltcup-Sieg feierte, setzte sich auf der südkoreanischen Olympia-Strecke von 2018 mit 0,07 Sekunden vor Speed-Queen Lindsey Vonn aus den USA durch. Die Slowenin Ilka Stuhec (+0,23 s) wurde Dritte und verpasste dadurch den vorzeitigen Gewinn der Abfahrts-Gesamtwertung. In dem Disziplinen-Klassement kam Goggia auf 97 Punkte heran und hat beim Saisonfinale in zwei Wochen in Aspen die kleine Chance, Stuhec die kleine Kristallkugel noch zu entreißen. Die Italienerin stand in dieser Saison schon neun Mal auf dem " Stockerl ", jetzt aber zum ersten Mal ganz oben. "Ich habe so lange davon geträumt" , sagte die 24-Jährige glücklich.

