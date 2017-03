Shiffrin holt Gesamtweltcup

Erstmals in ihrer Karriere hat Mikaela Shiffrin den Gesamt-Weltcup gewonnen. Weil Verfolgerin Ilka Stuhec aus Slowenien auf einen Start im Slalom am Samstag verzichtet, ist die US-Amerikanerin nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. " Ich bin einfach schon zu müde ", erklärte Stuhec ihre Absage.



Angesichts von 198 Punkten Vorsprung bei zwei ausstehenden Rennen war der Erfolg der 22-Jährigen praktisch ohnehin fix. Die Speed-Spezialistin und Abfahrts-Weltmeisterin Stuhec hätte den Slalom und Riesenslalom gewinnen müssen und auf zwei Ausfälle von Shiffrin hoffen müssen. Titelverteidigerin Lara Gut konnte nach ihrer schweren Knieverletzung bei der WM in St. Moritz nicht mehr in den Kampf um die große Kristallkugel eingreifen.

sid/dpa | Stand: 17.03.2017, 19:05