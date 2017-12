Knallharte Piste, kein Wind und gute Sicht - eigentlich ideale Bedingungen für die Speedfahrerinnen am Dienstag (19.12.17) im französischen Courchevel. Trotz schneller Piste war Viktoria Rebensburg schon im ersten Lauf jedoch nicht an die Bestzeit von Mikaela Shiffrin (1:01,30 Minuten) herangekommen. 1,06 Sekunden fehlten der 28-Jährigen, die zeitgleich mit der Norwegerin Ragnhild Mowinckel auf Rang fünf lag, auf die US-Amerikanerin.

Rebensburg wirft Ski im Ziel

Der zweite Lauf war etwas flüssiger gesteckt, aber die rippige Piste kam Rebensburg nicht entgegen. Sie verlor viel Zeit und wurde mit 2,21 Sekunden Rückstand auf die Gesamtzeit (2:02,40) der Siegerin bis auf Rang 14 durchgereicht. Damit verlor sie auch die Führung in der Disziplinenwertung an Shiffrin. "Es hat nicht so funktioniert" , sagte Rebensburg: "Ich brauche mal eine kleine Pause."

Offenbar unzufrieden mit dem Material warf Rebensburg im Ziel einen Ski in den Schnee. DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier fand Rebensburgs Wutausbruch jedoch "nicht so passend" , die Finalfahrt seiner besten Athletin sei schlicht " viel zu passiv " gewesen. Er betonte allerdings, das ändere "nichts an ihrer guten Form und guten Performance im Riesenslalom. Nobody's perfect."

Shiffrin eine Klasse für sich

Viktoria Rebensburg beim Riesenslalom in Courchevel

Im Gegensatz zur Kreutherin konnte Weltmeisterin Tessa Worley ihre Klasse unterstreichen. Die Französin (+0,99) fuhr von Platz acht auf zwei und ließ dabei auch Manuela Möllg hinter sich. Die Italienerin hatte nach dem ersten Lauf nur 0,74 Sekunden Rückstand auf Shiffrin und verteidigte immerhin ihren dritten Platz. Den Sieg holte sich aber mit einer starken Vorstellung Topstar Shiffrin. "E s war ein großer Kampf. Ich dachte ich fliege raus ", sagte die 22-Jährige im ORF. "Es war eine sehr aggressive Fahrt" .

Hilzinger nicht in Top 30

DSV -Fahrerin Jessica Hilzinger erreichte mit einem Rückstand von +3.21 Sekunden auf die Bestzeit nicht die Top 30 und damit auch nicht den finalen Durchgang. Maren Wiesler schied dagegen aus.

BR/mla/dpa | Stand: 19.12.2017, 14:20