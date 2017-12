Sensationeller Weltcup-Sieg für Ferstl

Josef Ferstl beim Super-G in Gröden

Josef Ferstl vom SC Hammer musste bereits mit Startnummer zwei auf die Strecke. Ohne größere Fehler kam der 28-Jährige durch und setzte mit 1:35,28 Minuten eine Bestzeit, an der sich letztlich alle Spitzenläufer wie Aksel Lund Svindal aus Norwegen die Zähne ausbissen. Danach fand der Deutsche immer mehr Gefallen am Sessel des Führenden. "Es war eine gute Fahrt. Ich hatte auch das Glück, weil das Wetter umschlug. Ich hatte schon viel Pech, diesmal aber das Glück auf meiner Seite. Ich kann es nicht beschreiben, es ist unglaublich. Das Podest hat man im Hinterkopf, jetzt stehe ich ganz oben" , freute sich Ferstl nach dem Sieg im ZDF . Es ist der erste Weltcup-Sieg eines deutschen Speed-Fahrers seit 13 Jahren.

Ferstl: "Das ist wohl gut gelungen"

Zu Beginn des Rennens sei die Piste perfekt gewesen, so Ferstl. Er habe versucht, Gas zu geben und Risiko einzugehen. "Ich musste aber auch kämpfen." Nach elf Läufern musste der Rennen zunächst unterbrochen werden. Nebel war im Mittelteil in die Piste gezogen. Als danach auch noch der Norweger Kjetil Jansrud, der Sieger von Lake Louise, im abgeschlagenen Feld landete, war klar: Ferstl ist ein Super-Lauf gelungen. Zumal die Bedingungen auch wegen des einsetzenden stärkeren Schneefalls schlechter wurden. An die Topzeit reichte kein anderer Fahrer nur annähernd heran.

Sander landet auf Rang sechs

Hinter Sensationssieger Ferstl landeten die Österreicher Max Franz (+0:02 Sekunden) und Matthias Mayer (+ 0:10) auf den Plätzen zwei und drei. Beide waren wie der Deutsche früh gestartet. Andreas Sander ( SG Ennepetal) konnte nicht ganz die Zeit von Ferstl erreichen. Der 28-Jährige verlor im unteren Abschnitt und landete nach Rang neun in Beaver Creek aber diesmal auf einem starken sechsten Platz. "Es war nicht ganz perfekt. Ich habe mich schwer getan. Beim Schwungansatz fehlte mir ein bisschen der Zug" , sagte Sander im ZDF .

Dreßen nach Fehlern chancenlos

Thomas Dreßen (SC Mittenwald) hatte mit der hohen Startnummer 25 keine Chance auf einen vorderen Platz. Nach einigen Fehlern und bei der immer schlechter werdenden Strecke fehlten dem 24-Jährigen am Ende mehr als 1,5 Sekunden zum Sieger Ferstl.