Hirscher und Kristoffersen kämpfen um Sieg im Nachtslalom

Hirscher führt mit 0,2 Sekunden Vorsprung

Hirscher, der sich am Sonntag in Kitzbühel noch mit Platz zwei zufrieden geben musste, zeigt eine aggressive Fahrt, in der er sich vor allem im unteren Teil von der Konkurrenz absetzte. Hirscher zeigte keine fehlerfreie Fahrt, den bis dato Führenden Henrik Kristoffersen ließ der 28-Jährige dennoch 0,2 Sekunden hinter sich. Kristoffersen brachte Hirscher am Sonntag in Kitzbühel noch eine bittere Niederlage bei, als er den Österreicher mit mehr als einer Sekunde Vorsprung auf Rang zwei verwies.

Dreikampf um Rang drei

Hirscher und Kristoffersen dürften im zweiten Lauf den Sieg unter sich ausmachen. Um den dritten Podestplatz dürften die Italiener Stefano Gross (+ 0,76 Sekunden), Manfred Moelgg (+ 0,86 Sekunden) sowie Michael Matt aus Österreich (+ 1,09 Sekunden) kämpfen. Insgesamt liegen zwischen Platz drei und Rang neun weniger als eine Sekunde.

Dopfer unzufrieden: "Langer Druckpunkt"