Bei den Herren war die Kugel für den besten Super-G-Fahrer der Saison schon vor dem letzten Rennen in Aspen vergeben. Der Norweger Kjetil Jansrud hatte sie schon vorzeitig gesichert und konnte entspannt an den Start gehen. Vielleicht zu entspannt, denn nicht er, sondern Hannes Reichelt kurvte am Donnerstag (16.03.17) mit 1:08.22 Minuten die souveräne Richtzeit in den Schnee. Jansrud lag 0,80 Sekunden dahinter und musste sich mit Rang neun begnügen. Reichelt schob sich mit dem Sieg in der Disziplinen-Wertung noch auf Rang zwei vor.

Platz zwei ging an Dominik Paris, der bis auf 11 Hundertstel an den Österreicher herankam. Rang drei sicherten sich zeitgleich der Italiener Mauro Caviezel und der Norweger Aleksander Aamodt Kilde.

Ferstl top, Sander vorzeitig raus

Andreas Sander

Stark präsentierte sich im Feld der besten 25 Fahrer auch Josef Ferstl. Der Traunsteiner schloss die Super-G-Saison mit Rang 13 ab. Seinem Teamkollgen Andreas Sander klebte dagegen der Fehlerteufel am Ski. Am Vortag hatte er als Sechster noch sein bislang bestes Abfahrts-Ergebnis seiner Weltcup-Karriere verbucht. Mit dem Super-G-Kurs kam der 27-Jährige dagegen nicht zurecht und wurde wegen eines Torfehlers disqualifiziert. Nicht ins Ziel kamen dagegen starke Fahrer wie Carlo Janka (SUI), Erik Guay (CAN) und Matthias Mayer (AUT). Sieben der insgesamt 25 Starter konnten das Rennen nicht beenden.

Stand: 16.03.2017, 16:05