"Ich bin einfach happy, dass ich das heute hinbekommen habe", freute sich Weirather über den gelungenen Super-G-Finale. Die 27-Jährige sicherte sich mit ihrem siebten Weltcupsieg die erste Kristallkugel ihrer bewegten Karriere. Die WM-Zweite im Super-G trat zudem in die viel zu großen Fußstapfen ihrer Eltern: Mutter Hanni Wenzel hatte zweimal den Gesamtweltcup (1978 und 1980) sowie vier Disziplin-Weltcups gewonnen.

Kräftemessen mit Stuhec

Beim Super-G im amerikanischen Aspen wurde das letzte Saisonrennen zum Kräftemessen zwischen den Topfavoritinnen Tina Weirather und Ilka Stuhec. Die Slowenin hatte schon den Titel in Abfahrt und Kombination geholt. Auch im Super-G war die 26-Jährige mit der Hand schon an der kleinen Kristallkugel. Weirather musste 15 Punkte aufholen, Titelverteidigerin Lara Gut lag 50 Punkte zurück.

Weirather bleibt cool

Ilka Stuhec mit der Abfahrts-Kugel

Weirather ging zwei Plätze vor Stuhec ins Rennen, fuhr entschlossen und schickte mit 1:11.66 Minuten eine Kampfanasage an Stuhec, der ein zweiter Platz nicht reichen würde. Die Slowenin fuhr stark, erwischte aber nicht die saubere Linie von Weirather und musste sich um 35 Hundertstel geschlagen geben. Damit hatte die Lichtensteinerin fünf Punkte Vorsprung und die Kugel. Doch die Konkurrenz konnte das Ergebnis noch drehen. Nur zwei Fahrerinnen mussten sich vor ihr platzieren, dann würde das Gesamt-Ergebnis wieder anders aussehen: "Ich war am Start schon nervös, aber das ist jetzt echt Horror", sagte sie zur Wartezeit.

Die Spannung blieb: Mit Sofia Goggia und Lindsey Vonn lagen zwei starke Fahrerinnen auf Bestzeitkurs, doch sie flogen jeweils nach einem Fahrfehler aus dem Rennen. Auch Federica Brignone (ITA) kratzte an der Topposition, war am Ende aber gerade Mal eine Hunderstel langsamer als Stuhec und wurde Dritte. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Weirather feierte den ersten Sieg im Disziplinenweltcup.

Rebensburg in Top-Ten

Viktoria Rebensburg hatte im oberen Bereich nur 12 Hundertstel Rückstand auf Weirather. Doch die 27-Jährige brachte ihre Fahrt nich tganz perfekt nach unten und wurde gute Achte.

Stand: 16.03.2017, 17:39