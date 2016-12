Ein denkwürdiges Alpinrennen am Semmering in Niederösterreich: Beim traditionsreichen Riesenslalom auf dem "Zauberberg" katapultierte sich Viktoria Rebensburg nach einem verkorksten ersten Durchgang spektakulär nach vorne. Im ersten Durchgang konnte sie aus ihrer Startnummer 1 kein Kapital schlagen. Die Olympiasiegerin von 2010, die mit einer Knieverletzung in die Saison gegangen war und zuletzt an einer Magen-Darm-Verstimmung laborierte, erwischte einen Lauf zum Vergessen. Mit bereits 1,88 Sekunden Rückstand lag sie nur auf Platz 24. Im zweiten Durchgang dann allerdings eine klasse Vorstellung der 27-Jährigen: Mit der viertbesten Laufzeit schob sie sich noch auf den siebten Platz nach vorne.

Shiffrin gewinnt überlegen

Trotz ihrer starken Performance im zweiten Durchgang konnte Rebensburg allerdings nicht mehr in den Kampf um die Podestplätze eingreifen. Der Sieg ging an die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die bereits nach dem ersten Durchgang an der Spitze stand, mit einem deutlichen Vorsprung von 78 Hundertsteln. Zweite wurde die Führende im Riesenslalom-Weltcup, die Französin Tessa Worley. Platz drei sicherte sich die Italienerin Manuele Mölgg. Ganz stark auch die Schweizerin Lara Gut: Ähnlich wie Rebensburg hatte sie auch im ersten Durchgang arge Probleme und stand nur auf Platz 17. Sie fuhr mit der drittbesten Laufzeit im zweiten Durchgang noch auf Platz vier vor.

Dürr und Hilzinger verpassen Lauf zwei

Lena Dürr mit der Startnummer 44 verpasste als 37. den zweiten Durchgang genauso wie Jessica Hilzinger (Startnummer 64) als 55.