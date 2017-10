In Führung liegt die Italienerin Manuela Mölgg mit einer kurzen Laufzeit von 55,57 Sekunden. Wegen zu viel Wind auf dem Rettenbachferner in Sölden verlegte der Skiweltverband FIS den Start für den Riesenslalom auf eine tiefer gelegene Stelle. Acht Hundertstel hinter Mölgg ist die US -Amerikanerin Mikaela Shiffrin Zweite, Rebensburgs Rückstand auf die Führende beträgt 33 Hundertstel.

Maren Wiesler (Münstertal) packte mit 2,24 Sekunden Rückstand den Sprung in den zweiten Durchgang, die Oberstdorferin Jessica Hilzinger (+3,55) verpasste die Top 30 dagegen, genau wie die Schellenbergerin Patrizia Dorsch (+3,96).

Gut nicht im Ziel, Vonn verpasst Lauf zwei

Obwohl einige Favoritinnen ursprünglich auf das Rennen verzichten wollten, waren unter anderem Ski-Superstar Lindsey Vonn und die Schweizerin Lara Gut dabei. Gut wollte nach überstandenem Kreuzbandriss die Belastbarkeit des lädierten Knies testen. Das hielt dem Druck stand, ins Ziel kam die Schweizerin nach einem Fahrfehler im ersten Lauf allerdings nicht.

Lindsey Vonn schaffte es immerhin über die Ziellinie. Doch die Speedspezialistin aus den USA , zuletzt 2012 in Sölden am Start, nutzte den 1. Lauf als Training unter Wettkampfbedingungen und kam mit über drei Sekunden Rückstand nicht in die Top 30. "Ich bin zu vorsichtig gefahren, ich habe nicht genug riskiert", sagte Vonn unmittelbar nach dem Lauf, realtivierte aber: "Es ist das erste Riesenslalomrennen seit zwei Jahren, ich bin nicht traurig." Ihr letztes Rennen in dieser Disziplin war der Riesenslalom von Maribor im Januar 2016.

dpa/sid | Stand: 28.10.2017, 11:04