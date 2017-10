Rebensburg geht mit voller Energie in die Saison

Den ersten Riesenslalom am Samstag (10.00/13.00 Uhr, ARD) will Rebensburg entspannt angehen. "Ich denke aber an kein Ergebnis, wichtig ist, schnell Ski zu fahren, technisch gut." 2010 hatte die Riesenslalom-Olympiasiegerin das Rennen gewonnen, im vergangenen Winter musste sie beim traditionellen Saisonauftakt auf dem Rettenbachgletscher verletzungsbedingt noch auf einen Start verzichten. Jetzt freue sie sich erst mal "extrem, dass ich wieder dabei bin".

Letzte Saison ist abgehakt

Die schwachen Ergebnisse aus der vergangenen Saison und bei der WM seien "erledigt", so Rebensburg. Nach zwei dritten Plätzen bei 23 Starts im Weltcup und völlig verkorksten Titelkämpfen in St. Moritz stand alles auf dem Prüfstand. Sie habe erkennen müssen, "dass sie mehr tun muss und die Konkurrenz viel zu heftig ist", als dass die Rückkehr in die Weltspitze so einfach möglich gewesen wäre", sagt Alpinchef Wolfgang Maier.

Neuausrichtung in Training und Material

Die Konsequenzen daraus wurden gezogen: Rebensburg musste sich neu ausrichten. Vor allem mehr investieren: Mehr Ski fahren, mehr Trainings, mehr Tore. Dazu im Training auch gegen die internationale Konkurrenz antreten, die sie mehr fordert als die heimische, die seit Jahren schwächelt.

Rebensburg ist optimistisch, denn die Maßnahmen hätten sie körperlich und in den Bereichen Ski-Technik sowie Material "nach vorne" gebracht. Bis zum Einstieg in die Saison Ende November 2016 konnte sie gerade Mal neun Skitage absolvieren. Dieses Mal seien es dagegen schon "28 bis 30". Deshalb geht es jetzt "voller Energie in die neue Saison."

An den Höhepunkt Olympia in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) will sie noch nicht denken. Der ist "überhaupt nicht in meinem Kopf", erklärt die Riesenslalomspezialistin.

Thema in: Sportschau, Samstag, 28.10., 09.55 Uhr

sid | Stand: 27.10.2017, 11:47