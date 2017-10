"So ist der Plan" , erklärte sagte die 33-jährige Vonn auf einer Pressekonferenz am Donnerstag (26.10.17) hinsichtlich eines Starsts in Sölden: "Ich habe das Gefühl, meine Form ist gut genug, also will ich es probieren am Samstag." Ursprünglich wollte Vonn sich nach zahlreichen Verletzungen auf die Speeddisziplinen Abfahrt und Super-G konzentrieren und erst Anfang Dezember in Lake Louise in die neue Saison einsteigen. In einem Riesenslalom war Vonn zuletzt im Januar 2016 in Maribor angetreten, in Sölden war ihr letzter Auftritt 2012.

Die erfolgreichste Rennläuferin der Weltcup-Geschichte geht mit 77 Siegen in den Olympia-Winter. Der US -Amerikanerin fehlen nur noch neun Weltcup-Siege auf den Allzeit-Rekord des Schweden Ingemar Stenmark (86). "Diese Saison konzentriere ich mich auf Olympia. Klar werde ich probieren, so viel zu gewinnen, wie möglich. Aber mein Fokus liegt auf Februar" , sagte Vonn, die aber auch nach der Olympia-Saison nicht ans Aufhören denkt: "Ich werde sicher noch eine Saison fahren."

Brignone, Gut und Veith fehlen

Dagegen fehlen zahlreiche andere Topläuferinnen Riesenslalom-Saisonauftakt. Neben Anna Veith und Lara Gut ist auch die 2015-Siegerin Federica Brignone aus Italien nicht dabei. Brignone gehört nicht zum italienischen Aufgebot für das Rennen am Samstag (10.00/13.00 Uhr) im Ötztal, wie der Verband am Mittwoch bekanntgab. Die 27-Jährige sei wegen einer Adduktorenverletzung noch nicht fit und wolle kein Risiko eingehen. Vor Brignone hatten schon die anderen früheren Sölden-Gewinnerinnen Anna Veith (Österreich) und Lara Gut (Schweiz) ihren Verzicht für das erste Rennen des Olympia-Winters verkündet.

Gut und Veith tasten sich nach Verletzungen erst langsam wieder heran. Gut hatte im vergangenen Jahr den Riesenslalom in Sölden noch mit riesigem Vorsprung gewonnen. Bei der WM in St. Moritz zog sich die Weltcup-Gesamtsiegerin von 2016 dann aber einen Kreuzbandriss zu. Nach der Reha stand sie erst Anfang September erstmals wieder auf Skiern. Auch die zweimalige Weltcup-Gesamtsiegerin Anna Veith wurde in der vergangenen Saison am Knie operiert, wegen der Genesungsphase trainiert sie ebenfalls erst seit September im Schnee.

Rebensburg - und dann?

Aus dem deutschen Team ist Viktoria Rebensburg eine Mitfavoritin auf das Podest. Rebensburg fühlt sich "gut vorbereitet, die Grundvoraussetzungen für den Samstag stimmen" . Die 28-Jährige, die erstmals unter dem neuen Damen-Cheftrainer Jürgen Graller startet, habe "die richtigen Lehren" aus der verkorksten vergangenen Saison gezogen, sagte Wolfgang Maier, Alpindirektor des Deutschen Skiverbands ( DSV ).

Zu hoch schraubt Maier die Ansprüche beim Auftakt aber noch nicht: "Für uns sind die Rennen wie in jedem Jahr nach der langen Sommervorbereitung eine erste sportliche Standortbestimmung." Neben Rebensburg schickt der DSV Patrizia Dorsch (Schellenberg), Jessica Hilzinger (Oberstdorf) und Maren Wiesler (Münstertal) ins Rennen auf dem Rettenbachgletscher. Ursprünglich sollte auch noch Marlene Schmotz starten. Doch die Leitzachtalerin muss nach einem in der vergangenen Woche erlittenen Kreuzbandriss passen.

Thema in: Sportschau, Samstag, 28.10., 09.55 Uhr

dpa | Stand: 26.10.2017, 16:45