Weltcup in Maribor

Knapp ging es zu im ersten Durchgang: Die Gesamtweltcup-Führende Mikaela Shiffrin zeigte zwar einmal mehr, dass sie in den technischen Disziplinen das Maß aller Dinge ist - doch ihr Vorsprung auf die zweitplatzierte Italienerin Sofia Goggia beträgt nur 0,07 Sekunden. Auf dem dritten Platz liegt Tessa Worley aus Frankreich, die in dieser Saison bereits zwei Riesenslaloms gewinnen konnte. Ihr Rückstand auf die US-Amerikanerin beträgt 0,2 Sekunden. Shiffrin zeigte sich zufrieden im Ziel: "Ich habe voll attackiert. Ich bin stolz auf meinen Lauf."

Rebensburg mit Chancen auf Podest

Viktoria Rebensburg war im ersten Lauf mit Startnummer drei etwas vorsichtiger unterwegs - kein Wunder, denn die ersten zwei Starterinnen Tina Weirather ( LIE ) und Federica Brignone ( ITA ) schieden auf dem anspruchsvollem Hang aus. Doch für die Oberbayerin ist als Siebte noch alles drin: Sie geht mit einem Rückstand von 0,59 Sekunden auf Shiffrin in den zweiten Durchgang, für das Podest fehlen 0,39 Sekunden. Lena Dürr verpasste dagegen den zweiten Lauf (+3,79 Sek.). Katrin Hirtl-Stanggassinger brachte ihren Lauf nicht nach unten und schied aus.

Abschiedsvorstellung von Tina Maze

Tina Maze setzte in Maribor den Schlusspunkt unter eine glanzvolle Karriere. "Tina hatte es sich von ganzem Herzen gewünscht, ihre Laufbahn auf heimischem Schnee zu beenden. Sie ist sehr glücklich, dass ihr dies vergönnt is t", sagte der Anwalt der Doppel-Olympiasiegerin, Damijan Terpin. Mazes Abschiedsvorstellung war kein Angriffslauf - vor dem Ziel schwang sie ab und bedankte sich bei ihren Betreuern - die Zuschauermassen jubelten der Slowenin zu.

Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi hatte Maze Gold in der Abfahrt und im Riesenslalom gewonnen. Hinzu kommen vier WM-Titel im Riesenslalom (2011), Super-G (2013), Abfahrt und Kombination (beide 2015). In der Saison 2012/13 schrieb sie zudem Ski-Geschichte, als sie insgesamt 2414 Punkte im Weltcup dank elf Siegen und insgesamt 24 Podestplatzierungen holte.

br/dpa/sid | Stand: 07.01.2017, 10:16