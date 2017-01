Weltcup in Maribor

Die Gesamtweltcup-Führende Mikaela Shiffrin zeigte diesmal Nerven: Nach dem ersten Durchgang lag die US-Amerikanerin noch in Führung. Doch im zweiten Lauf hatte sie gegen die Französin Tessa Worley keine Chance. 0,42 Sekunden Rückstand hatte sie auf die Siegerin - das reichte nach zuletzt zwei Riesenslalom-Siegen "nur" für Platz vier. Zweite wurde die Italienerin Sofia Goggia ( + 0,16 Sek.), der dritte Platz ging an die Schweizerin Lara Gut. Nach zwei zweiten Plätzen hinter Shiffrin gelang Worley diesmal Revanche: "Das war ein großer Kampf bis zum Ende, es war hart."

Rebensburg mit verhaltener Fahrt

Viktoria Rebensburg, im ersten Lauf Siebte, zeigte im zweiten Durchgang keine saubere Fahrt. Die Vorjahressiegerin war in beiden Läufen eher vorsichtig unterwegs. Am Ende hatte sie 0,98 Sekunden Rückstand auf Worley und verbesserte sich auf den fünften Platz. "Der zweite Lauf war schon ein bisschen besser als der erste, aber hundertprozentig gepasst hat es nicht. Wir müssen mal schauen, was wir bis zum nächsten Rennen besser machen können" , sagte Rebensburg nach dem Rennen. Offenkundig unzufrieden war sie auch mit der Abstimmung des Materials: "Wenn man nicht 100 Prozent die richtige Abstimmung hat, ist es schwer, ganz vorn mitzufahren und Rennen zu gewinnen."

Lena Dürr verpasste als 51. den zweiten Lauf (+3,79 Sek.). Katrin Hirtl-Stanggassinger brachte ihre Fahrt nicht nach unten und schied aus.

Abschiedsvorstellung von Tina Maze

Tina Maze setzte in Maribor den Schlusspunkt unter eine glanzvolle Karriere. "Tina hatte es sich von ganzem Herzen gewünscht, ihre Laufbahn auf heimischem Schnee zu beenden. Sie ist sehr glücklich, dass ihr dies vergönnt is t", sagte der Anwalt der Doppel-Olympiasiegerin, Damijan Terpin. Mazes Abschiedsvorstellung war kein Angriffslauf - vor dem Ziel schwang sie ab, bedankte sich bei ihren Betreuern, ehe sie die Skier abschnallte und über die Ziellinie spazierte - die Zuschauermassen jubelten der Slowenin zu.

Bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi hatte Maze Gold in der Abfahrt und im Riesenslalom gewonnen. Hinzu kommen vier WM-Titel im Riesenslalom (2011), Super-G (2013), Abfahrt und Kombination (beide 2015). In der Saison 2012/13 schrieb sie zudem Ski-Geschichte, als sie insgesamt 2.414 Punkte im Weltcup dank elf Siegen und insgesamt 24 Podestplatzierungen holte.