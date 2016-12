Slalom von Madonna di Campiglio

Der norwegische Slalomspezialist Henrik Kristoffersen liegt nach dem ersten Durchgang im italienischen Madonna di Campiglio vorn. Der 22-Jährige führt mit 0,23 Sekunden vor Weltcup-Spitzenreiter Marcel Hirscher aus Österreich. Die Entscheidung fällt ab 20.45 Uhr (Livestream und Live-Ticker bei sportschau.de).

Kein Stress bei Kristoffersen

Von dem mentalen Stress war bei Henrik Kristoffersen am Donnerstag nichts zu sehen. Im letzten Slalom-Weltcup des Winters zauberte er beim Flutlicht-Klassiker im Trentino einen blitzsauberen Lauf ins Tal und toppte die zwischenzeitliche Bestzeit von Hirscher. Kristoffersen zeigte keinerlei Nerven. Den aufreibenden Streit mit dem eigenen Verband blendet der Technikstar aus Norwegen offenbar reibungslos aus. Er liegt mit seinem eigenem Team im Clinch, weil ihm nicht gestattet wird, das Logo des Getränkekonzern Red Bull auf seinen Helm zu drucken. Der Streit belastet auch das Verhältnis zu seinem Trainer Christian Mitter. Dagegen sei mit seinen Teamkollegen Aksel Lund Svindal und Co. alles im Lot. Svindal fährt übrigens mit dickem Logo auf der Stirn - er hatte eine Klausel im Vertrag, die das erlaubt.

Hirscher gut – Kristoffersen besser

Marcel Hirscher im Slalom der Herren

Zurück zum Rennen: Die beiden Topfavoriten Kristoffersen und Hirscher wurden ihrer Rolle auf dem XS-Hang, in knapp 50 Sekunden ist alles vorbei, gerecht. Hirscher hatte mit Startnummer zwei vorlegt. Der elffache Weltcupsieger, der im letzten Jahr auf dieser Piste beinahe von einer abstürzenden Kamera-Drohne getroffen worden war, fuhr nahezu fehlerfrei, aber einer war eben noch besser. So geht Hirscher in Kürze auf die Jagd. Auch der Drittplatzierte Andre Myhrer (Schweden) darf sich noch Hoffnungen auf einen Sieg machen.

Stehle als Zehnter in Lauerstellung

Dominik Stehle.

Und die Deutschen? Da sorgte Dominik Stehle für einen Lichtblick. Mit einer Fahrt mit nur kleinen Fehlern schlängelte sich der Rennfahrer vom SC Obermaiselstein-Riedbergerhorn auf den zehnten Platz. Zum Podium fehlen nur drei Zehntel. Seine ersten Weltcuppunkte hat der 30-Jährige aber bereits sicher. Ebenso wie Linus Strasser, der es mit der hohen Startnummer 43 als 26. ins Finale schaffte.

Neureuther erneut ohne Punkte

Frustriert: Felix Neureuther.

Nichts zu lachen hatte Felix Neureuther. Für den deutschen Slalomspezialisten ist das Rennen schon nach dem ersten Durchgang zu Ende. Beim Übergang in den Steilhang fädelte der Bayer, der mit der Startnummer 1 ins Rennen gegangen war, ein und schüttelte nach dem Aus wütend den Kopf. Es läuft einfach nicht rund. Den Kopf hängen ließ Neureuther nach dem Ausscheiden dennoch nicht: "Das ist kein Weltuntergang. Einfädler passieren, auch wenn sie natürlich nicht vorkommen sollten" , sagte der 32-Jährige: "Ich denke schon, dass ich eine sehr gute Form habe, ich muss es halt im neuen Jahr nur umsetzen."



Seit seinem überraschenden dritten Platz beim Saisonstart in Sölden sprangen zwar sieben Top-Ten-Ergebnisse in Slalom oder Riesenslalom heraus, am Ende jubelten aber stets die anderen über Podestplätze. Der 32-Jährige hatte auf dem Hang Madonna di Campiglio vor zwei Jahren noch gewonnen.



Ebenso wie Neureuther ausgeschieden ist Stefan Luitz, der am Montag noch beim Parallel-Riesenslalom mit Rang sechs überzeugen konnte. Mit der hohen Startnummer 59 flog er auf arg ramponierter Piste beim Übergang in den Steilhang raus. Nicht ins Finale schaffte es zudem Sebastian Holzmann. Der 23-Jährige wurde nur 44.

Dopfer schmerzlich vermisst

Im letzten Jahr war Fritz Dopfer als Sechster bester Deutscher in Madonna di Campiglio. Diesmal konnte er nicht mitwirken. Nach dem erlittenen Schien- und Wadenbeinbruch im Training im November ist die aktuelle Saison für ihn vorbei.