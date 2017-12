Luitz startete als Fünfter und zeigte einen sehr guten Lauf. Auf den bis dahin Führenden Marcel Hirscher hatte er rund vier Zehntelsekunden Vorsprung. Auf Henrik Kristoffersen (Norwegen) fuhr Luitz sogar 1,09 Sekunden raus. Der US-Amerikaner Ted Ligety kam mit Startnummer 14 ebenfalls nicht an die Zeit des 25-jährigen Bayers heran. Er schob sich mit 0,29 Sekunden Rückstand jedoch zwischen Luitz und Hirscher.



Mathieu Faivre aus Frankreich, der in der letzten Saison Zweiter im Riesenslalom-Weltcup wurde, hatte das Rennen eröffnet, aber nach einem Fehler direkt zu Beginn keine Chance auf eine vordere Platzierung. Sein Landsmann Alexis Pinturault erwischte auch keinen guten Tag und brauchte ganze zwei Sekunden länger als der Deutsche an der Spitze.

Schmidt, Straßer und Schweiger verpassen 2. Durchgang

Der Italiener Manfred Mölgg (+ 1,08 Sekunden) und Andre Myhrer (Schweden/+ 1,33 Sekunden) bissen sich ebenfalls die Zähne an der Bestzeit aus und konnten diese nicht angreifen. Fritz Dopfer verlor mit Startnummer 25 im Mittelteil deutlich Zeit und sortierte sich mit 1,45 Sekunden Rückstand ein. Der hochgehandelte Schweizer Loic Meillard fuhr als 27. Starter noch in die Top 10 (8./+1,05 Sekunden).



Alexander Schmid erreichte als dritter Starter des DSV -Teams nicht das Ziel. Linus Straßer (+ 2,33 Sekunden) und Dominnk Schwaiger (+ 2,97 Sekunden) verpassten ebenfalls das Finale der besten 30 Läufer.

Thema in: MDR aktuell - das Nachrichtenradio, 03.12., 19:40 Uhr