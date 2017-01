Weltcup in Adelboden

Er eröffnete den Riesenslalom mit Startnummer eins und keiner war schneller als der Franzose: Alexis Pinturault zeigte eine fehlerfreie Fahrt auf dem anspruchsvollen Chuenisbärgli und benötigte 1:12,91 Minuten. Auf Platz zwei und drei liegen mit Philipp Schörghofer (+0,64 Sek.) und Marcel Hirscher (0.70 Sek.) zwei Österreicher.

Für die DSV-Starter lief es hingegen nicht so gut: Felix Neureuther verspielte im ersten Durchgang nach einer völlig verkorksten Fahrt einen vorderen Platz. Von oben bis unten hatte er dicke Patzer - schließlich betrug sein Rückstand im Ziel 2,01 Sekunden - vorerst Platz zehn. "Das war von oben bis unten ein fehlerhafter Lauf. Mich hat eine Stange am Oberschenkel getroffen - der ist jetzt ziemlich blau. Mal schauen, wie es im zweiten Durchgang läuft", sagte der Partenkirchener. Stefan Luitz lag auf Podestkurs - doch ein klassischer Innenskifehler bei der Einfahrt in den Steilhang führte kurz vor dem Ziel zum Ausfall des Allgäuers. Dominik Schwaiger liegt nach 38 Startern mit einem Rückstand von 3,66 Sekunden auf dem 24. Platz.

br/dpa/sid | Stand: 07.01.2017, 11:41