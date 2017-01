Weltcup in Adelboden

Herzschlag-Finale am Chuenisbärgli: Marcel Hirscher, nach dem ersten Durchgang Dritter, kurvte eine unglaubliche Kampflinie im zweiten Lauf nach unten: Knappe zwei Sekunden Vorsprung fuhr er heraus. Doch für den ersten Platz sollte es dennoch nicht reichen: Der Führende des ersten Laufs war 0,04 Sekunden schneller als der Österreicher: Alexis Pinturault ist damit der erfolgreichste französische Skifahrer. Dritter wurde Hirschers Teamkollege Philipp Schörghofer (+1,94 Sek.)

Neureuther: erster Lauf pfui, zweiter hui

Felix Neureuther verspielte bereits im ersten Durchgang nach einer völlig verkorksten Fahrt einen vorderen Platz. Über die gesamte Strecke leistete er sich dicke Patzer. "Das war von oben bis unten ein fehlerhafter Lauf. Mich hat eine Stange am Oberschenkel getroffen - der ist jetzt ziemlich blau", sagte der Partenkirchener. In der Pause wurde der Oberschenkel behandelt - und Neureuther zeigte im 2. Lauf, was er kann: Der 32-Jährige kam viel besser mit der Piste zurecht - den schwierigen Zielhang fuhr er sehr gefühlvoll: Nach dem eher enttäuschenden zehnten Platz im ersten Durchgang reichte es am Ende für den achten Rang (+2,27 Sek.). " Der zweite Lauf ist mir super gelungen" , resümierte Neureuther nach dem Rennen.