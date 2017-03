Bei Temperaturen bis zu sieben Grad Celsius hatten die frühen Startnummern auf der immer weicher werdenden "Red Dog"-Piste leichte Vorteile. Viktoria Rebensburg, die als Achte ins Rennen gegangen war, hatte schon im ersten Durchgang einige Probleme, baute zwei Fehler ein und stand zunächst auf Platz neun. Am Ende landete die Deutsche in ihrer einstigen Lieblingsdisziplin auf Platz sechs. Im Mittelpunkt auf der Olympiapiste von 1960 standen aber ohnehin andere Fahrerinnen: Denn es ging um Entscheidungen und Vorentscheidungen in gleich zwei Weltcupwertungen.

Ausnahmetechnikerin Mikaela Shiffrin aus den USA zeigte schon im ersten Lauf ihr außergewöhnliches Talent auf schwierigen Strecken. Mit Startnummer sieben fuhr Shiffrin überraschend auf Platz eins - vor die Französin Tessa Worley. Die Französin ist die Führende im Riesenslalom-Weltcup, Shiffrin hatte vor dem Rennen aber noch rechnerische Chancen, sie abzufangen. Weil zudem die Slowenin Ilka Stuhec, Shiffrins letzte verbliebene ernsthafte Verfolgerin im Gesamtweltcup, nach einem Fahrfehler im ersten Lauf ausschied und ohne Punkte blieb, deutete sich auch hier eine mögliche Vorentscheidung an.

Duell um die Riesenslalom-Kugel

Und Riesenslalom-Rivalin Worley zeigte Nerven. Als sie ins Ziel kam, leuchtete nur die "2" auf der Anzeigetafel im Zielraum auf, sie fiel einen Platz zurück. Shiffrin dagegen erneut eiskalt. Obwohl auch sie nicht ganz ohne Fehler durchkam, rettete sie Platz eins ins Ziel. Sieben Hundertstel Vorsprung rettete sie vor der zweitplatzierten Italienerin Federica Brignone ins Ziel. Für Worley blieb nur Platz drei. Auf 80 Punkte schrumpfte ihr Vorsprung im Riesenslalom-Weltcup vor Shiffrin - die Entscheidung um die kleine Kristallkugel fällt beim Saisonfinale in der kommenden Woche in Aspen.

Gesamtweltcup schon entschieden?

Im Gesamtweltcup ist dagegen fast schon eine Vorentscheidung gefallen. Auf 278 Punkte baute Shiffrin ihre Führung auf Verfolgerin Stuhec aus. Da die Slowenin eigentlich eine reine Speedfahrerin ist und im Slalom am Samstag (11.03.17) nicht antritt, könnte sich Shiffrin da schon fast uneinholbar absetzen. Rechnerisch wäre Shiffrin zwar noch nicht durch. Realistisch kann Stuhec aber nur in den schnellen Disziplinen Punkte auf die US-Amerikanerin gutmachen - und es stehen nur noch eine Abfahrt und ein Super-G im Weltcup-Kalender. Für einen Sieg gibt's 100 Punkte. Im Slalom am Samstag könnte sich Shiffrin - falls Konkurrentin Veronika Velez Zuzulova nicht genügend Punkte sammelt - zudem vorzeitig den Slalom-Weltcup sichern.

Dürr und Wiesler verpassen zweiten Lauf

Für den Deutschen Skiverband waren neben Rebensburg noch Lena Dürr und Maren Wiesler am Start. Dürr verpasste mit der Startnummer 43 als 38. einen Top-30-Platz, Wiesler (Startnummer 42) schied nach einem Fahrfehler aus.