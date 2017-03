Beim Temperaturen bis zu sieben Grad Celsius hatten die frühen Startnummern auf der immer weicher werdenden "Red Dog"-Piste leichte Vorteile. Viktoria Rebensburg, die als Achte ins Rennen gegangen war, hatte doch schon einige Probleme, baute zwei Fehler ein und steht nach dem ersten Durchgang nur auf Platz neun. Lediglich Ausnahmetechnikerin Mikaela Shiffrin aus den USA und die Italienerin Manuel Mölgg (mit Startnummer 14 auf Platz fünf) trotzten den schwierigen Pistenbedingungen fast perfekt: Mit Startnummer sieben fuhr Shiffrin überraschend auf Platz eins - und sorgt für Spannung im Disziplinen-Weltcup.

Entscheidung im Riesenslalom-Weltcup vertagt?

Denn die Führende im Riesenslalom-Weltcup, Tessa Worley aus Frankreich, muss sich zur Halbzeit mit Platz zwei hinter Shiffrin begnügen. Bleibt's so auch am Ende des Rennens, wäre die Entscheidung in dieser Disziplin bis zum letzten Saisonrennen beim Weltcup-Finale in der kommenden Woche in Aspen vertagt. Worley hat zwar deutliche 120 Punkte Vorsprung vor Shiffrin, rechnerisch durch ist sie aber noch nicht. Auf Platz drei nach dem ersten Lauf liegt die Italienerin Marta Bassino.

Für den Deutschen Skiverband waren neben Rebensburg noch Lena Dürr und Maren Wiesler am Start. Dürr verpasste mit der Startnummer 43 einen Top-30-Platz, Wiesler (Startnummer 42) schied nach einem Fahrfehler aus.