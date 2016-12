Riesenslalom der Damen in Semmering

Nach Platz sieben am Dienstag kann es für Viktoria Rebensburg am Mittwoch ganz nach vorn gehen. Beim zweiten Riesenslalom von Semmering innerhalb von nur 24 Stunden liegt die Kreutherin zur Halbzeit auf dem zweiten Platz. Der Rückstand auf den nach dem ersten Durchgang führenden US-Superstar Mikaela Shiffrin beträgt dabei nur acht Hundertstel Sekunden.

Fast perfekter Lauf von Rebensburg

Rebensburg ging mit Startnummer zwei ins Rennen - und setzte gleich ein richtiges Highlight. Eng an den Stangen und mit eleganter Linie legte die Riesenslalom-Olympiasieger ein fast perfektes Rennen hin. Die Zeit der vor ihre gestarteten Italienerin Marta Bassino aus Italien pulverisierte sie. Und auch die Disziplin-Spitzenreiterin Tessa Worley aus Frankreich oder die starke Schweizerin Lara Gut kamen an Rebensburg nicht vorbei. Allerdings ist der Wettkampf vor dem zweiten Lauf sehr eng. Die Top 10 liegen innerhalb von nur 0,91 Sekunden. Die ersten drei, Shiffrin, Rebensburg und Worley liegen nur 10 Hundertstel auseinander.



Rebensburg, die zuletzt an einer schweren Knieverletzung laborierte und zu Saisonbeginn wegen einer Magen-Darm-Grippe zurückgeworfen wurde, hat es in dieser Saison noch nicht aufs Podest geschafft.

Dürr und Wiesler kommt noch

Bei Schneefall und zunehmendem Wind hatten es die Starterinnen mit den höheren Startnummern schwer, ins Finale der besten 30 zu kommen. Mit tollen Läufen schafften es aber die die Slowakin Petra Vlhova als 25. auf Rang acht, die Österreicherin Ricarda Hauser mit Startnummer 30 auf neun und die Norwegerin Ragnhild Mowinckel von 24 auf Platz zehn.



Mit Startnummer 43 und 54 versuchen noch Lena Dürr und Maren Wiesler, den Sprung ins Finale zu schaffen. Am Dienstag war Dürr als 35. vorzeitig ausgeschieden, Wiesler war nicht am Start.

Stand: 28.12.2016, 11:01