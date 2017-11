Mit einer makellosen Vorstellung auf der "Super Star"-Piste im US-Bundesstaat Vermont fuhr Rebensburg im ersten Durchgang eine Zeit von 58,39 Sekunden heraus. Nur die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin kam mit einem Rückstand von 26 Hundertstel wenigstens in die Nähe der Zeit der Oberbayerin, die mit der Startnummer 3 fast das gesamte Rennen von der Leader's Box aus lächeln durfte. Die drittplatzierte Italienerin Manuela Mölgg hatte bereits einen Rückstand von 57 Hundertstel.

Sollte Rebensburg im zweiten Riesenslalom des Winters gleich zum zweiten Sieg fahren? Mölgg legte im zweiten Durchgang vor und verteidigte zunächst mindestens Platz drei. Die Italienerin rettete 16 Hundertstel Vorsprung vor der viertplatzierten Österreicherin Stephanie Brunner ins Ziel. Dann Shiffrin. Die US-Amerikanerin einmal mehr mit einem technisch exzellenten Lauf, satte 82 Hundertsel lag sie im Ziel vorne. Konnte Rebensburg kontern? Sie konnte. Und wie!

Rebensburg zwei Mal mit Laufbestzeit

Viktoria Rebensburg

Die Bayerin zwar nicht ganz ohne kleine Wackler, aber vor allem in der zweiten Streckenhälfte sauber und schnell. "Ich hatte im oberen Streckenteil einen großen Fehler und war fast draußen. Danach habe ich versucht mich wieder in die Strecke zu kämpfen. Im Ziel habe ich damit nicht gerechnet" , sagte Rebensburg. Doch es wurde erneut Laufbestzeit, am Ende hatte sie erneut einen deutlichen Vorsprung von 67 Hundertsteln - zweites Saisonrennen, zweiter Sieg, der 15. Weltcupsieg ihrer Karriere.

Gesamtweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin, beim Auftakt in Sölden Fünfte und beim Slalom von Levi auf zwei, wartet weiter auf ihren ersten Saisonsieg. Die Französin Tessa Worley, in der vergangenen Saison Weltcupsiegerin in der Disziplinenwertung und immerhin zweifache Weltmeisterin im Riesenslalom und in Sölden noch auf Platz zwei hinter Rebensburg, hatte im Ziel als Sechste deutliche 2,11 Sekunden Rückstand auf die deutsche Nummer eins.

Rebensburg und die "Gaudi am Skifahren"

Wie erklärt Rebensburg ihre starke Frühform in der Olympiasaison? "Ich bin im Sommer viel Riesentorlauf gefahren - das ist bei mir die Basis. Ich war auch verletzungsfrei, habe keine Trainingseinbußen gehabt, ich konnte mein Training durchziehen" , sagt sie lapidar. Noch simpler die Erklärung von Jürgen Graller, dem neuen Cheftrainer aus Österreich: "Sie hat eine Gaudi am Skifahren."

Keine weiteren DSV-Läuferinnen im Finale

Die beiden weiteren DSV -Starterinnen, Jessica Hilzinger (Oberstdorf) und Maren Wiesler (Münstertal), kamen nicht in die Top 30 und verpassten dadurch den zweiten Durchgang.

Thema in: Sportschau, 26.11.2017, 9.00 Uhr

br | Stand: 25.11.2017, 19:51