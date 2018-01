Rückkehr in den Weltcup

Ski-Ass Rebensburg darf wieder Rennen fahren

Ski-Ass Viktoria Rebensburg hat von den Ärzten grünes Licht bekommen und kehrt am Dienstag (10.00/13.00 Uhr im Ticker) in den Weltcup zurück. Am Kronplatz in Südtirol gibt sie ihr Comeback im Riesenslalom.