"Mir fehlen die Worte, und es stimmt einfach nur traurig, dass Felix somit wohl seinen olympischen Traum nicht verwirklichen kann. Damit fehlt in der kompletten Olympia-Saison einer der national und international herausragenden Athleten des Wintersports" , sagte Alfons Hörmann, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds nach der Meldung, die für einen Stimmungsdämpfer im deutschen Wintersport am frühen Sonntagmorgen (26.11.2017) gesorgt hatte.

Kreuzbandriss im Training in den USA

Felix Neureuther, mit einem Sieg beim Slalom in Levi perfekt in die Olympia-Saison gestartet, zog sich beim Training im US-amerikanischen Copper Mountain einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und muss operiert werden. Die Saison ist für den deutschen Alpinstar vorzeitig gelaufen - und damit auch die Olympischen Winterspiele 2018. Für den 33-Jährigen wären die Spiele von Pyeongchang vermutlich die letzte Chance gewesen, eine Olympiamedaille zu gewinnen.

Olympiamannschaft verliert Vorbild

"Wir alle bedauern den Ausfall von Felix zutiefst. Team Deutschland lebt bei Olympischen Spielen immer auch von der Vorbildrolle erfahrener Athletinnen und Athleten. Umso mehr wünschen wir Felix nun Geduld, Kraft und Zuversicht für einen guten Genesungsprozess" , teilte Dirk Schimmelpfennig, Chef de Mission der deutschen Olympiamannschaft, mit. "Ich habe etwas gebraucht, um das zu verarbeiten. Wir sind jetzt nicht zerstört, aber das trifft uns hart" , sagte Alpindirektor Wolfgang Maier: "Wir werden jetzt noch ein wenig traurig sein, aber dann werden wir weitermachen."

Deutsche Wintersportlern leiden mit

Die Meldung von der schweren Neureuther-Verletzung verbreitete sich natürlich auch schnell unter den deutschen Wintersportlern, die derzeit bei Weltcups in der ganzen Welt unterwegs sind. "Es tut mir extrem leid für ihn. Er war unglaublich geil in Form. Wir haben uns Anfang November erst bei einem Lehrgang in Garmisch getroffen. Ich hoffe, dass es schnell wieder bergauf geht und die Heilung gut verläuft" , sagte Skispringer Andreas Wellinger der ARD -Sportschau beim Weltcup im finnischen Kuusamo.

"Ich habe es heute Morgen auf Instagram gesehen und konnte es erst nicht glauben. Felix ist ja so einer, der immer mal für einen Spaß zu haben ist. Ich dachte, das kann nicht sein. Es ist umso trauriger, dass es ein Olympia-Winter ist. Ich kann jetzt nur gute Besserung wünschen und hoffen, dass er schnell wieder antrainieren kann. Gute Besserung, Felix ", sagte Wellingers Teamkollege Richard Freitag.

Ebenfalls in Kuusamo sind die Nordischen Kombinierer im Einsatz. Comeback-Wünsche sprach Eric Frenzel aus: "Es ist eine große Enttäuschung für Felix. Die Saison ist so gut für ihn losgegangen. Er hat gewonnen und ist gerade erst noch Papa geworden. Und nun so ein Niederschlag. Das ist sehr hart. Er hätte das deutsche Team bei Olympia großartig unterstützt. Ich wünsche ihm auf diesem Weg alles Gute, dass das Knie schnell heilt und er im nächsten Jahr wieder am Start sein kann."

Rückkehr nach München, dann Operation, dann Comeback?

Felix Neureuther soll am Montag aus den USA nach Deutschland zurückkehren und in München landen. Die Diagnose Kreuzrbandriss hatten unmittelbar nach der Verletzung die Kniespezialisten in Vail gestellt, operiert wird Neureuther aber in Deutschland - und danach an seinem möglichen Comeback arbeiten.

Neureuther hatte immer gesagt, dass nach der Olympia-Saison nicht zwingend Schluss sein muss. Der Technik-Spezialist konnte sich beispielsweise vorstellen, noch einige Jahre zu fahren, aber nur noch in seiner Spezialdisziplin Slalom. "Wir werden alles geben, dass wir ihn zurück bringen. Das steht außer Diskussion. Aber die Entscheidung trifft er mit seiner Familie" , sagte Alpinchef Maier.

