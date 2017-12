Shiffrin setzt sich im Parallel-Slalom durch

Shiffrin konnte in der aktuellen Saison schon in der Abfahrt, im Riesenslalom und im Slalom gewinnen. In Courchevel legte sie am Mittwoch (20.12.17) mit einem Erfolg im Parallel-Slalom den siebten Weltcup-Sieg nach.

Shiffrin im direkten Duell nervenstark

Im ersten Duell des Wettbewerbs hatten die Slalomspezialistinnen zwei Chancen auf den Sprung ins Achtelfinale. Danach fiel die Entscheidung in K.-o.-Duell: Gegen Coralie Frasse Sombet war Shiffrin nicht wirklich gefordert. Auch die Österreicherinnen Carmen Thalmann und Ricarda Haaser konnten die US-Amerikanerin nicht stoppen. Hilzinger Bezwingerin Irene Curtoni räumte sie im Halbfinale energiegeladen aus dem Weg. Im Finale traf sie dann auf Mitfavoritin Petra Vlhova, die Marina Wallner im Achtelfinale bezwungen hatte. Und danach gegen Denise Feierabend und Maren Skjoefeld den Sieg herausfahren konnte. Im Finale musste sich die Slowakin dann mit 4 Hunderstel jedoch Allrounderin Shiffrin geschlagen geben. "Es war ein hartes Rennen, das viel Spaß gemacht hat" , sagte Shiffrin.

Platz drei ging an Irene Curtoni. Die 32-Jährige hatte Maren Hilzinger, Katharina Truppe (AUT) und im kleinen Finale Maren Skjoeld (NOR) bezwungen.

Aus im Achtelfinale für Hilzinger, Geiger und Wallner

Jessica Hilzinger war zunächst erfogreich gegen Bernadette Schild aus Österreich gefahren. Die 20-Jährige absovierte ihre beiden Läufe souverän und zog mit fünf Hundertstel Vorsprung ins Achtelfinale ein. Dort wartete Irene Curtoni. Gegen die Italienerin war dann vorzeitig Schluss. Teamkollegin Christina Geiger hatte sich zunächst gegen Manuela Mölgg aus Italien durchgesetzt. Doch an Maren Skjoeld scheiterte sie mit knappen fünf Hundertstel Sekunden. Marina Wallner räumte zunächst die Kanadierin Erin Mielzynski aus dem Feld. Dann traf sie auf Petra Vlhova, die für die Inzellerin nicht zu schlagen war.

Dürr und Wiesler scheitern in der Qualifikation

Den Sprung ins Finale der Besten 32 schafften dagegen Maren Wiesler als 35. und Lena Dürr als 48 nicht. Überraschend, denn Dürr konnte in ihrer Karriere schon einmal einen Parallel-Slalom gewinnen.

Thema in: B5 aktuell, 20.12.17, 19.55 Uhr

br/mla | Stand: 20.12.2017, 19:30