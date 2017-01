Sechs Vertreter des Deutschen Skiverbands ( DSV ) können schon mal sicher ihre Koffer für St. Moritz packen. Neben Felix Neureuther und Viktoria Rebensburg haben Stefan Luitz, Andreas Sander, Josef Ferstl und Lena Dürr ihr WM-Ticket sicher. " Bei einer WM weiß man zwar nie, was passiert. Da werden die Karten komplett neu gemischt. Aber strategisch um die Medaillen fahren von den Ergebnissen her nur die Vicky und der Felix" , sagte der deutsche Alpin-Direktor Wolfgang Maier.

Halbe Qualifikation geschafft

Doch auch andere DSV-Fahrer dürfen sich Hoffnungen auf einen WM-Start machen: Linus Straßer untermauerte mit Rang zehn im Slalom von Adelboden seine WM-Ambitionen, muss aber wie Dominik Stehle und Christina Geiger noch ein zweites Mal unter die Top 15 fahren, um die Norm zu erfüllen. Geiger hat dazu im Slalom am Dienstag in Flachau und vor dem WM-Start beim City-Event in Stockholm die Chance, Straßer und Stehle haben sogar noch vier Rennen, um die WM-Norm zu erfüllen.

"Gucken nicht nur nach der Norm"

Alle anderen noch nicht qualifizierten DSV-Sportler brauchen zwei Top-15-Resultate, einen Platz in den Top Acht - oder eine sehr gute Perspektive. Der Verband behält sich vor, auch Skirennfahrer ohne erfüllte Kriterien zu nominieren, etwa um junge Athleten zu belohnen. "Ich werde mich sicher mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass wir nur nach der Norm gucken" , sagte Maier. "Ich würde es als fatalen Fehler ansehen, wenn wir so einen Mann wie den (Abfahrer Thomas) Dreßen nicht mitnehmen würden. Der hat halt nur noch keine zwei Top-15-Ergebnisse."

Norm erfüllt mit 1x Top 8 oder 2x Top 15

Felix Neureuther Slalom, Riesenslalom; Stefan Luitz Riesenslalom, Slalom; Andreas Sander Abfahrt, Super-G, Kombi; Josef Ferstl Abfahrt, Super-G, Kombi

Viktoria Rebensburg Abfahrt, Super-G, Riesenslalom; Lena Dürr Slalom, Riesenslalom



Halbe Norm erfüllt mit bislang 1x Top 15

Dominik Stehle Slalom; Linus Straßer Slalom, Riesenslalom

Christina Geiger Slalom

br/dpa | Stand: 09.01.2017, 09:51