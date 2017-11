Neureuther hakt Olympia-Traum nicht ab

Er wolle seinen Traum von einer Reise zu den Winterspielen im Februar nicht aufgeben, "solange noch ein kleines Fünkchen Hoffnung besteht" , sagte er am Montag (27.11.2017) nach der Landung aus Denver am Flughafen von München. Der 33-Jährige will zunächst mehrere Ärzte konsultieren. Möglicherweise lässt er die Knieverletzung, die er im Training in den USA erlitten hatte, nicht operieren. An ein Karriereende habe er zwar gedacht. "Aber ich bin hundertprozentig felsenfest überzeugt, dass ich es nochmal schaffen kann" , sagte er.

Besuch bei Dr. Müller-Wohlfahrt