Sein neugeborenes Töchterchen mit Mama Miriam Gössner bleibt daheim, während es den Papa am Wochenende zum ersten Weltcup nach Sölden verschlägt. Es tue "weh" , die Lieben zurückzulassen, sagte er, "ich denke darüber nach, ob ich das Richtige tue" . Auch die zahlreichen schlaflosen Nächte sind für Neureuther kein Problem. Er genießt die intensive Zeit. Er wolle es "nicht verpassen, wenn mein Kind krabbeln lernt oder das erste Mal steht. Das ist mir wichtiger als Siege und Medaillen" , sagt der 33-Jährige.

Neureuther macht sich Gedanken wegen Olympia

Nun zieht es ihn aber zunächst auf dem Rettenbachgletscher zum Riesenslalom (Sonntag 10.00/13.00 Uhr). Es ist Olympiawinter und das Slalom-Ass in einer guten Frühform. Ob er sich aber die weite Reise zum Saisonhöhepunkt nach Südkorea überhaupt antut, ist offen - auch wegen Mathilda.



Jetzt, als Vater, stelle er sich mehr denn je die Frage, ob er einen Olympia-Start angesichts der politischen Spannungen in Korea "für mich verantworten kann. Ich fahre einen Slalom, und da fliegen Raketen über mich drüber. Das ist Wahnsinn!" Olympia habe ohnehin seinen Charme verloren, klagt er, schuld sei das IOC und dessen Gigantismus.

Neues Material erstmals unter Wettkampfbedingungen

In Sölden gehen neben Neureuther noch Stefan Luitz, Linus Straßer und Alexander Schmid für den Deutschen Skiverband (DSV) an den Start. "Für uns sind die Rennen wie in jedem Jahr nach der langen Sommervorbereitung eine erste sportliche Standortbestimmung" , sagte Alpin-Chef Wolfgang Maier am Mittwoch. Das liegt auch an den neuen Riesenslalom-Skiern, die eine andere Taillierung als bislang haben. "Natürlich bin ich gespannt, wo ich, beziehungsweise wir als Mannschaft mit dem neuen Material im internationalen Vergleich stehen" , sagte Neureuther.

Zahlreiche Topstars noch nicht dabei

Allerdings fehlen beim Auftakt eine ganze Reihe von internationalen Stars wie der Schweizer 2010-Olympiasieger Carlo Janka, der sechsmalige Gesamtsieger Marcel Hirscher, Aksel Lund Svindal und Fritz Dopfer verzichten nach Verletzungen. Dopfer kann "nahezu schmerzfrei Skifahren" , braucht aber "noch ein paar Trainings, um auch bei schwierigen Bedingungen konkurrenzfähig zu sein" .

rho/dpa/sid | Stand: 25.10.2017, 16:29