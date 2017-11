Im US -amerikanischen Skiresort Copper Mountain gibt es eine Piste namens "Rosi's Run". Seit 1976 heißt eine Talabfahrt, die bis ins East Village hinab führt, so. Benannt nach Rosi Mittermaier, die in diesem Jahr den einzigen Gesamtweltcupsieg ihrer Karriere feierte, zudem den Sieg im Slalom- und Kombinations-Weltcup. In Colorado gewann sie damals die Weltcuprennen in diesen beiden Disziplinen. Grund genug für das damals vier Jahre junge Skiresort, die "Gold-Rosi" mit einer eigenen Piste zu würdigen.

Sohn Felix Neureuther präsentierte noch vor zwei Tagen voller Stolz auf seinem Instagram-Account einen Pistenplan von Copper Mountain, den Zeigefinger neben "Rosi's Run" gelegt. "Training auf Mamas Piste in Copper" , schrieb er noch mit einem Smiley dazu. Aber ausgerechnet die Trainingspisten von Copper Mountain sorgten dann für eine der schlimmsten Verletzungen in Neureuthers Karriere.

Berthold: Rückschritt beim Riesenslalom-Material

Mathias Berthold und Felix Neureuther

Trainer Mathias Berthold erklärte den Unfall mit der Folge Kreuzbandriss simpel: "Er ist beim Riesenslalom in einen Schwung reingefahren. Es war ein Bruchteil einer Sekunden, in der es passiert ist." Was Berthold ärgert: Der Bundestrainer sieht eine Mitschuld am neuen Material, das im Riesenslalom seit dieser Saison eingesetzt wird. "Wir haben im Riesenslalom einen Schritt zurück gemacht auf sehr aggressives Material. Ich habe das immer sehr kritisch gesehen. Es scheint nicht in eine so gute Richtung zu laufen mit dem Riesenslalom-Material" , sagte Berthold, der schon vor der Saison skeptisch war, der ARD -Sportschau.

Die FIS, die Skilänge und die Taillierung

2012 hatte der Internationale Skiverband FIS die Vorgaben für Riesenslalom-Ski verändert: Mehr Länge und weniger Taillierung sollten dafür sorgen, dass es zu weniger schweren Knieverletzungen kommt. Doch nach und nach häuften sich Beschwerden, dass die Änderung auch Nachteile mit sich bringt. Zahlreiche Fahrer klagten über Rückenprobleme, weil die neuen Ski wesentlich mehr Kraftaufwand erforderten.

Im Sommer 2016 lenkte die FIS ein, zur Saison 2016/17 wurden die Vorgaben gelockert: Die Ski dürfen wieder zwei Zentimeter kürzer sein und haben jetzt eine Minimallänge von 193 Zentimetern, der minimale Taillen-Radius wurde von 35 auf 30 Meter gesenkt. Noch nicht ganz die Werte von vor 2012 (185 Zentimeter, 27 Meter), aber eben doch so viel, dass sich die Bretter eben etwas anders fahren als in den vergangenen Saisons - mit den schmerzhaften Konsequenzen für Neureuther. "Es tut mir sehr leid. Er hat einiges mehr getestet und einiges draufgelegt" , sagt Berthold zur Entstehung der Verletzung.

Bertholds Befürchtungen eingetreten

Ist das Material also zu aggressiv, wie es Bundestrainer Mathias Berthold nennt? Gut möglich, dass schon kurz nach der jüngsten Regeländerung angesichts der schweren Neureuther-Verletzung die nächste Ski-Diskussion aufkommt. Berthold hatte jedenfalls schon vor der Saison vor den neuen Belastungsspitzen beim Schwung gewarnt.

"Jetzt treten sie wieder auf durch die stärkere Taillierung. Verletzungen wirst du immer haben. Früher waren es Beinbrüche, jetzt durch den aggressiveren Schnee sind es Knieverletzungen. Ich sehe die Material-Umstellung eher ein bisserl kritisch. Aber vielleicht werde ich eines Besseren belehrt" , hatte Berthold in einem Zeitungsinterview bereits im Oktober gesagt. Die Neureuther-Verletzung bestätigt leider die Vorahnung des Herren-Bundestrainers.

Berthold: "Neureuther supermotiviert"

Einziger Lichtblick an einem traurigen Ski-alpin-Sonntag: Auch Berthold glaubt fest daran, dass Neureuther noch einmal ein Comeback packt. Neureuthers Gemütszustand sei "erstaunlich gut" : "So wie er am Telefon klang, war er supermotiviert, was seine Zukunft betrifft. Ich würde mich freuen, wenn er weitermacht. Nicht nur weil er ein Leistungsträger ist, sondern auch weil er ein supercooler Typ ist, der dem Team sehr gut tut" , so Berthold in der Sportschau.

Thema in: Sportschau, 26.11.2017, 9.00 Uhr

beb | Stand: 26.11.2017, 17:28