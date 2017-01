WDR 2 MonTalk - 16.01.2017

Die ersten Skier bekommt Maria, da war sie noch keine drei Jahre alt. Schnell ist klar: Das ist ihre große Leidenschaft. Schon früh fährt sie von Erfolg zu Erfolg, sammelt Olympiamedaillen, Weltmeistertitel und Weltcup-Siege. Doch die "Legende des Sports" – so nur eine von vielen Ehrungen - kennt auch die Schattenseiten der Weltelite, böse Stürze und schwere Verletzungen. Aber mit Disziplin und Ehrgeiz kämpft sie sich stets zurück an die Weltspitze. Mit gerade einmal 29 Jahren verabschiedet sie sich aus dem Spitzensport.

Die Karriere nach der Karriere nimmt sie mit Eifer und dem ihr eigenen Ehrgeiz in Angriff. Und so verwundert es nicht, dass sie auch jetzt, knapp drei Jahre nach ihrem Karriereende, weiter im Rampenlicht steht. Als ARD-TV-Expertin begleitet sie die Skirennen weiterhin. Sie feiert Erfolge als Designerin, und Buchautorin, hat eine eigene Modelinie entwickelt und ein Ernährungs- und Fitnessprogramm. Sie ist heute genau so viel auf Achse wie zu ihrer Zeit im Spitzensport.

Im WDR 2 MonTalk mit Gisela Steinhauer erzählt sie, wie viel Platz die Weltelite trotz aller Konkurrenz für Freundschaften lässt; warum sie eine Uhr zusammenbauen, aber nicht kochen kann und was sie trotz aller Liebe zu den Bergen in der Südsee macht.