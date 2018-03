Im Herbst 2017 hatte sich Hirscher den Knöchel gebrochen. Die gesamte alpine Skiwelt fragte sich, ob er die Weltcup-Szene diesen Winter wieder so dominieren könne wie die vorigen. Doch nur beim ersten Saisonslalom in Levi schwächelte er als 17. Danach ging es wieder Schlag auf Schlag - als ob nichts gewesen wäre.

Gesamtweltcup-Siege: alleiniger Rekordhalter

Hirscher setzte seine Rekordjagd in gewohnter Weise fort. Der Höhepunkt: das erste März-Wochenende im slowenischen Kranjska Gora - innerhalb von zwei Tagen holte er sich drei Kristallkugeln vorzeitig: Den Gesamtweltcup gewann er zum siebten Mal in Folge - alleiniger Weltrekord, denn damit übertraf er die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll, der das sechs Mal gelang. In Kranjska Gora sicherte er sich zudem die kleine Kristallkugel in Riesenslalom und Slalom - beide jeweils zum fünften Mal.

Slalom- und Riesenslalom-Kugeln: Stenmark vorn

Bei den Disziplin-Wertungen Slalom und Riesenslalom reichen je fünf Siege aber noch nicht, um Geschichte zu schreiben. Da müsste Hirscher noch die Rekorde von Ingemar Stenmark knacken. Der legendäre Schwede gewann sieben Mal den Riesenslalom-Weltcup und sogar acht Mal den Slalom-Weltcup.

Kristallkugeln insgesamt: Vonn und Stenmark vorn

Hirscher hat nun insgesamt 17 Kristallkugeln eingefahren (sieben Mal Gesamtweltucp, fünf Mal Slalom, fünf Mal Riesenslalom). Zwei Rennläufer gibt es, die hier noch vor ihm liegen: die noch aktive US -Amerikanerin Lindsey Vonn mit insgesamt 20 und Stenmark mit 18.

Anzahl Saisonsiege: Hirscher in Lauerstellung

Mit seinen zwei Triumphen in Kranjska Gora fuhr Hirscher die Saisonsiege elf und zwölf ein. Damit zog er mit dem Franzosen Jean-Claude Killy und Lindsey Vonn gleich. Aber es gibt drei Athleten, die in einer Saison noch mehr Siege erreichten: die Schweizerin Vreni Schneider (14), Stenmark (13) und der Österreicher Hermann Maier (13). Aber die Saison ist ja noch nicht zu Ende. Hirscher kann mit Slalom- und Riesenslalom-Siegen beim Weltcup-Finale im schwedische Åre mit Schneider gleichziehen.

Anzahl Weltcup-Siege: noch drei vor Hirscher

Hirscher hat nun 57 Weltcup-Siege auf dem Konto. In Reichweite befindet sich Moser-Pröll mit 62, sie könnte Hirscher schon kommende Saison überholen. Noch weit weg sind jedoch Vonn (81) und - der unvermeidliche Stenmark (86). Um diese Rekorde zu knacken, müsste der 29-jährige Hirscher aber noch einige Saisons dranhängen.

