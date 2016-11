Lindsay Vonn brach sich bei einem Trainingssturz in Copper Mountain den rechten Oberarmknochen und wurde schon in der Nacht auf Freitag in Vail operiert. Das gab die 32-Jährige bei Facebook bekannt, ohne eine Ausfallzeit zu prognostizieren.

Für Vonn dürfte die Verletzung aber auch ein Dämpfer im Kampf um ein anderes Ziel sein: Die Spezialistin für Abfahrt und Super-G will ihren bislang 76 Weltcup-Siegen noch mindestens zehn hinzufügen, um die Bestmarke des legendären Schweden Ingemar Stenmark zu erreichen. Die beiden Renn-Wochenenden in Nordamerika Ende November und Anfang Dezember dürfte sie nun aber wohl sicher verpassen.

"Ich bin mehr als frustriert wegen dieses neuen Rückschlags", sagte sie. Vonn erlitt die schwere Blessur beim Training in Copper Mountain, als sie den eigenen Aussagen zufolge "extrem schwer" stürzte. Bei Facebook veröffentlichte sie Röntgenbilder ihres gebrochenen und anschließend mit etlichen Schrauben fixierten Oberarmknochens. Eine Prognose über die Ausfallzeit gab sie nicht ab. "Ich werde so schnell wie möglich auf die Piste zurückkehren, so wie ich das immer tue."

Vonn nimmt es mit Galgenhumor

Bereits im Frühjahr hatte Vonn wegen drei Brüchen im linken Bein ihre Saison vorzeitig beenden müssen. "Wenigstens meine Knie sind okay", schrieb sie weiter.

Auf den Auftakt Ende Oktober im österreichischen Sölden hatte Vonn auch aufgrund zahlreicher Verletzungen in den vergangenen drei Jahren und zugunsten einer Promotion-Tour für ihr Buch verzichtet.

dpa/sid | Stand: 11.11.2016, 21:40