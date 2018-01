Noch sind drei Tage bis zur ersten Abfahrt - doch rund um das spektakulärste und gefährlichste Alpin-Rennen der Welt wird bereits jetzt massive Kritik laut. "Eine Katastrophe" , so bezeichnete der Schweizer Weltmeister Beat Feuz die Strecke nach dem ersten Training am Dienstag (16.01.2018).

Feuz: "Müssen jetzt gut arbeiten"

Beat Feuz in Wengen

Bei schwierigen Sichtverhältnissen hatten einige der Fahrer mit der 3.312 Meter langen und maximal 85 Prozent steilen Strecke ihre Probleme. Feuz schimpfte: "Die Piste ist so für mich in keinem Zustand, wie man ein Rennen fahren darf. Sie müssen jetzt gut arbeiten, dass sich die Piste am Wochenende etwas anders präsentiert. Vor allem die Sprünge" , sagte der 29-Jährige, der erst am vergangenen Wochenende die Abfahrt in Wengen gewonnen hatte.

Mayer: "Training war extrem"

Auch Österreichs Olympiasieger Matthias Mayer war mit den Pistenverhältnissen nicht zufrieden. "Das erste Training war extrem und hat wieder einmal jedem ein bisserl den Atem genommen. Ob das sein muss, weiß ich nicht, aber man muss es hinnehmen" , sagte der 26-Jährige bei "laola1.at".

Reichelt: "Nicht auf Biegen und Brechen Rennen durchpeitschen"

Hannes Reichelt

Bereits im Vorfeld hatten sich die Stars Aksel Lund Svindal und Hannes Reichelt mit warnenden Worten an die Veranstalter gewandt. Reichelt, der vor zwei Jahren bei schlechter Sicht schwer gestürzt war, appellierte, man "darf nicht auf Biegen und Brechen ein Rennen durchpeitschen." Der österreichischen "Kronen-Zeitung" sagte der 26-Jährige: "Es darf nicht wieder so brandgefährlich werden wie vor zwei Jahren." Auch Svindal, der sich 2016 auf der Streif einen Riss des Kreuzbandes und des Meniskus im rechten Knie zugezogen hatte, erinnerte an die immensen Gefahren der Piste: "Für uns gilt in Kitz: Fehler absolut verboten!"

Italiener Innerhofer Schnellster im ersten Training

Hinsichtlich des Wetters könnte die Fahrer erneut eine schwierige Herausforderung erwarten. Für das Wochenende sind für Kitzbühel starke Schneefälle angekündigt. Beim Training am Dienstag kam der Italiener Christoph Innerhofer mit den komplizierten Bedingungen am besten klar. Für die 3.312 Meter mit 860 Metern Höhenunterschied benötigte er 1:55,46 Minuten - und war damit schneller als Steven Nyman (USA/0,28 Sekunden zurück) und sein Landsmann Matteo Marsaglia (+ 0,46 Sekunden) auf den Plätzen zwei und drei.



Sepp Ferstl (Hammer/+ 1,30 Sekunden) als Zwölfter und Thomas Dreßen (Mittenwald/+ 1,33 Sekunden) auf Rang 13 passierten die Streif nicht korrekt. Andreas Sander ( Ennepetal/+ 2,27 Sekunden) kam auf Rang 28 ins Ziel.