Henrik Kristoffersen gewann beim Nachtslalom in Schladming seinen dritten Weltcup im vierten Wettkampf in Serie. Am Dienstag (24.01.2017) in Schladming führte der Norweger bereits nach dem ersten Durchgang und lieferte sich mit Weltcup-Gesamtspitzenreiter Marcel Hirscher aus Österreich im zweiten Durchgang einen packenden Kampf um den Sieg. Hirscher, nach dem ersten Lauf Zweiter, zeigte im Finale einen Fabellauf und setzte sich an die Spitze. Kristoffersen büßte bei seinem Finallauf dagegen Zeit ein und lag bei der vorletzten Zwischenzeit in Rückstand. Auf den letzten Metern überholte er Hirscher dann aber wieder und siegte letztlich mit neun Hundertsteln Vorsprung.

Luitz bester Deutscher

Beim letzten Slalom vor der Weltmeisterschaft Anfang Februar in St. Moritz in der Schweiz war Stefan Luitz auf Rang 14 bester Deutscher. Podest-Hoffnungsträger Felix Neureuther schied nach Platz acht im ersten Durchgang dagegen im Finale aus.

Einfädler bei Neureuther

Felix Neureuther in Schladming

" Der Lauf ist voll zum Attackieren. Da musst Du Dein Herz in die Hand in die Hand nehmen und losfahren ", hatte Neureuthers Teamkollege Stefan Luitz nach seinem Finaldurchgang im BR Fernsehen gesagt. Neureuther nahm sich den Ratschlag von Luitz zu Herzen und griff an. Allerdings fuhr der Partenkirchener zu aggressiv. Ein Einfädler auf der Mitte der Piste beendete die Hoffnungen auf den dritten Podestplatz in diesem Jahr.

"Es war Hop oder Top"

" Es war Hop oder Top. Es war ein Lauf extrem zum Attackieren ", bestätigte Neureuther die von Luitz vorgegebene Taktik später. Der Vize-Weltmeister gestand aber auch: " Ich konnte heute nicht einmal ein Gefühl aufbauen, dass es gepasst hat. " Immerhin, so schmunzelte der 28-Jährige, könne er " jetzt ganz entspannt zur WM fahren. Favoriten sind andere. "



Nach Rang acht im ersten Durchgang war Neureuther, der zwischen 2012 und 2015 vier Mal in Serie in Schladming auf das Podest fuhr, schon nicht zufrieden. " Ich konnte keinen runden Schwung fahren irgendwie. Es bei jedem Tor angefangen zu schlagen ", sagte er: "Ich muss mir für den zweiten Durchgang etwas einfallen lassen." Neureuther wechselte das Material, brachte aber damit den Lauf nicht ins Ziel.

Luitz Viertbester im 2. Durchgang

In die Top 20 schafften es Stefan Luitz und Linus Straßer. Riesenslalom-Spezialist Luitz wurde am Ende sogar als 14. bester Deutscher. Nach dem dritten Slalom in Folge, in dem er in die Weltcuppunkte fuhr, freute sich Luitz im BR Fernsehen: " Wenn mir jemand vor zwei Wochen gesagt hätte, hätte ich mit dem Kopf geschüttelt. So kann es weitergehen ." Dank seiner starken Weltcup-Leistungen im Riesenslalom ist Luitz bereits für die WM Anfang Februar in Sankt Moritz qualifiziert.

Straßer fehlen 3/100 s zur WM-Norm

Die WM-Quali äußerst knapp verpasste dagegen Straßer mit Rang 16. Bei dem Münchner stand vor Schladming nur ein zehnter Rang beim Weltcup in Adelboden zu Buche. Die zweite Top-15-Platzierung verpasste er nun auf der Planai um winzige drei Hundertstelsekunden. Weil der 24-Jährige aber seine aufsteigende Form unter Beweis stellte, kann er auf eine Sonderregelung des DSV hoffen.

Neureuther: " Linus muss mit zur WM "

Mentale Unterstützung bekam Straßer ebenso wie Teamkollege Dominik Stehle schon mal von Neureuther: " Natürlich muss Linus mit zur WM. Der Dominik muss auch mit. Die Jungs können schnell Ski fahren. Im Training sind sie sehr stark. Es fehlt aber der Rausreißer nach oben. Die Jungs sind aber auf dem richtigen Weg. Wir werden noch viel Spaß an ihnen haben. "

Stehle fädelt ein

Zuvor erlebte Dominik Stehle einen enttäuschenden Abend. Der 30-Jährige lief im ersten Durchgang auf Rang 22 und hatte die Top 15 im Blick. Im zweiten Durchgang fädelte er dann aber schon im oberen Bereich ein. Die Antrittsprämie in Schladming sicherte sich Stehle, indem er umdrehte und die verpassten Tore zu Fuß zurückging. Weltcuppunkte gab es für den Lauf wegen des großen Abstandes aber nicht - zum dritten Mal in Serie für Stehle.

Drei DSV-Läufer scheitern im ersten Durchgang

Sebastian Holzmann (+4,53) und Philipp Schmid (+5,11) verpassten den zweiten Durchgang genauso wie David Kletterer, der nach einem Fehler nicht ins Ziel kam.