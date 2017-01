Kristoffersen führt, Neureuther Achter auf der Planai

Straßer und Stehle hoffen auf WM-Norm

Neben Neureuther sind in Schladming sechs weitere deutsche Athleten am Start. Zwei von ihnen, Linus Straßer und Dominik Stehle könnten sich mit einem Rang unter den Top 15 ihren Slalom-Startplatz bei der WM in St. Moritz im Februar sichern. Für Straßer schaut es allerdings schlecht aus. Nach dem ersten Lauf hat er bereits drei Sekunden Rückstand auf die Spitze. Stefan Luitz ist wegen seiner bisherigen Riesentorläufe ohnehin in der Schweiz dabei, will nach den guten Slalom-Plätzen 10 und 18 zuletzt aber auch in Schladming überzeugen. Außerdem auf der Planai: Sebastian Holzmann, David Kletterer und Philipp Schmid.