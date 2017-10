Kreuzbandriss bei Carlo Janka

29.10., 10 Uhr im Ticker: 1. Lauf im Riesenslalom Herren in Sölden

Die Alpin-Herren stürzen sich am Sonntag erstmals in diesem Winter in die Tiefe. Traditionell geht es beim Riesenslalom in Sölden um die ersten Weltcuppunkte. Wir sind per Ticker dabei. | live-ticker