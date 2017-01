Konstanter Schneefall sorgte dafür, dass schon am Donnerstag (12.01.17) Abfahrt und Slalom getauscht wurden. Auf dem "Männlichen" in Wengen waren deshalb zunächst die Technik-Spezialisten gefordert. An der Spitze steht der Schweizer Justin Murisier vor dem Slowenen Stefan Hadalin (+0,17 Sekunden), der mit Startnummer 31 überraschend in die Phalanx der Topwedler fahren konnte.

Dahinter folgt das französische Duo Victor Muffat-Jeandet (+0,20 Sekunden) und Alexis Pinturault (+0,57), der als Topfavorit auf die kleine Kristallkugel gilt. Chancen auf den Kombi-Weltcup hat aber auch noch der zehntplatzierte, der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (+1,84), der im Disziplinenweltcup auf Platz drei steht und als stärkerer Abfahrer als Murisier, Muffat-Jeandet und Pinturault gilt. Die Abfahrt in Wengen beginnt um 13.45 Uhr (Live-Stream und Live-Ticker bei Sportschau.de).

Video starten, abbrechen mit Escape Alexis Pintaurault - der ausgeglichenste Skiläufer der Saison | Sportschau | 13.01.2017 | 01:06 Min. | Verfügbar bis 13.01.2018 | Das Erste

DSV-Starter mit Fehlern

Nicht ideal verlief's für die Läufer des Deutschen Skiverbands. Thomas Dreßen schied nach einem Fahrfehler aus, Speedspezialist Andreas Sander verpasste ein Tor, stieg zurück und kam mit großem Rückstand von 17,95 Sekunden ins Ziel - eine reine Trainingsfahrt.

Rechenspiele: Wer gewinnt die kleine Kristallkugel?

Der Franzose Pinturault hat die erste Kombination des Winters in Santa Caterina gewonnen und steht im Disziplinenweltcup mit 100 Punkten an der Spitze. Der zweitplatzierte Marcel Hirscher (80) verzichtet auf einen Start in Wengen. Die weiteren Verfolger hinter Pinturault sind der Norweger Kilde (60), der Schweizer Murisier (50) und der Franzose Victor Muffat-Jeandet (45).

Für einen Sieg gibt es 100 Punkte, Platz zwei gibt 80 Punkte, Platz drei 60, Platz vier 50, Platz fünf 45, Platz sechs noch 40. Pinturault wäre also mit Platz drei sicher Weltcupsieger, die Kugel müsste er sich allerdings mit Kilde teilen, sollte dieser in Wengen gewinnen. Die übrigen Verfolger wären bei einem dritten Platz von Pinturault chancenlos. Sollte der Franzose dagegen patzen und in der Abfahrt weit zurückfallen, wird's im Disziplinen-Weltcup richtig spannend.