Konstanter Schneefall sorgte dafür, dass schon am Donnerstag (12.01.17) Abfahrt und Slalom getauscht wurden. Auf dem "Männlichen" in Wengen waren deshalb zunächst die Technik-Spezialisten gefordert. An der Spitze stand nach dem Slalom der Schweizer Justin Murisier vor dem Slowenen Stefan Hadalin (+0,17 Sekunden), der mit Startnummer 31 in die Phalanx der Topwedler fahren konnte. Hadalin ist amtierender Junioren-Weltmeister in der Kombination. Dahinter folgte das französische Duo Victor Muffat-Jeandet (+0,20 Sekunden) und Alexis Pinturault (+0,57), der als Topfavorit auf die kleine Kristallkugel galt.

Eine denkwürdige Abfahrt

Die Bedingungen blieben auch in der verkürzten Abfahrt auf der Lauberhorn-Strecke schwierig: Die ersten Fahrer hatten beste Bedingungen, dann verlangsamte der nasse Neuschnee die Strecke mehr und mehr - was zu kuriosen Positionen im Endklassement führte. Ganz vorne stand plötzliche der junge Schweizer Niels Hintermann, der 23. nach dem Slalom. Er kletterte Platz um Platz nach oben - und stand schließlich auch am Ende auf der eins. Auch die übrigen Podestplätze fast schon eine Sensation: Auf Rang zwei der Franzose Maxence Muzaton (28. nach dem Slalom), Dritter wurde der Österreicher Frederic Berthold (22.)

Pinturault nur 20. - und trotzdem Kombi-Weltcupsieger

Die Topfavoriten kamen teilweise mit Rückständen von über fünf Sekunden weit abgeschlagen ins Ziel. Justin Murisier wurde immerhin noch Siebter, der Norweger Aleksander Aamodt Kilde, Dritter bei der ersten Kombi des Winters und nach dem Slalom auf neun, als Achter. Freund' und Leid dagegen im französischen Lager: Mitfavorit Victor Muffat-Jeandet kam als 18. ins Ziel, Alexis Pinturault als 20. Immerhin: Es reichte für Pinturault, der die erste Kombination des Winters gewonnen hatte, um sich auch den Disziplinen-Weltcup zu sichern - mit knappen elf Punkten Vorsprung vor Überraschungssieger Hintermann und 19 Zähler vor Kilde.

Kritisch beurteilte ARD-Alpinexpertin Maria Höfl-Riesch die Kombination zum 50. Weltcup-Jubiläum der Rennen in Wengen. "Da brauchen wir nicht zu diskutieren: Das war ein total irreguläres Rennen, einfach ein Witz" , sagte Höfl-Riesch ind er Sportschau. Dass die Top-Läufer in der Abfahrt derart chancenlos gewesen seien, habe sie "noch nie erlebt" .

DSV-Starter mit Fehlern

Nicht ideal verlief's für die Läufer des Deutschen Skiverbands. Thomas Dreßen und Josef Ferstl schieden nach Fahrfehlern im Slalom aus, Speedspezialist Andreas Sander verpasste ein Tor, stieg zurück und kam mit großem Rückstand von 17,95 Sekunden ins Ziel und wurde am Ende 40. - die Kombination von Wengen entpuppte sich für die DSV -Läufer als Training unter schwierigen Wettkampfbedingungen.

Altmeister Kostelic hört auf