Eine der größten Legenden des alpinen Skisports ist Jean-Claude Killy. Und der Franzose trägt sich natürlich auch in Kitzbühel häufiger in die Siegerlisten ein und steht in der ewigen Bestenliste auf Platz drei. In den 60er-Jahren gewinnt er drei Mal die Kombination, drei Mal den Slalom und die Krönung 1967: Killy gewinnt die legendäre Hahnenkamm-Abfahrt. In diesem Jahr triumphiert er auch in Slalom und Kombination und feiert das Kitzbühel-Triple wie zuvor nur die drei Österreicher Christian Pravda (1951), Toni Sailer (1956) und Andreas Molterer (1958). Dies gelingt seitdem keinem Fahrer mehr.